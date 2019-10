Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv In Maydorns Meinung analysiert Börsenexperte Alfred Maydorn die neuesten Entwicklungen der beliebtesten Aktien deutscher Anleger und versieht sie mit seiner persönlichen Meinung. In dieser Ausgabe geht es um den S&P 500, Apple, Alphabet, Fitbit, SAP, Infineon, Wirecard, Varta und Tesla. Am Montag ist es passiert: Der S&P 500 ist auf ein neues Rekordhoch gestiegen. Der Nasdaq und der Dow Jones sind nur noch einen Wimpernschlag von ihren Höchstständen entfernt. Gelingt auch ihnen der letzte Satz nach oben, dann ist mit einer starken Reaktion zu rechnen. Die Entscheidung wird vermutlich noch in dieser Woche fallen, in der noch zahlreiche wichtige Termine anstehen. Darüber hinaus geht es in der neuen Ausgabe von Maydorns Meinung um den Höhenflug der Apple-Aktie, die schwachen Zahlen von Alphabet, die starke Reaktion der Aktie und die Übernahmespekulationen um Fitbit, um die Aussichten für die beiden deutschen Technologie-Größen SAP und Infineon, um die "Bremse" bei Wirecard, die Zahlen von Varta und um die aktuelle Lage bei Tesla. Maydorns Meinung gibt es auch als täglichen Newsletter. Wenn Sie auch von Montag bis Donnerstag über spannende Börsenthemen und aussichtsreiche Aktien auf dem Laufenden bleiben wollen, tragen Sie sich einfach auf http://www.maydorns-meinung.de in den Verteiler ein.