Original-Research: Pharming Group NV - von First Berlin Equity Research GmbH Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Pharming Group NV Unternehmen: Pharming Group NV ISIN: NL0010391025 Anlass der Studie: Q3-Ergebnisse Empfehlung: Kaufen seit: 29.10.2019 Kursziel: EUR 1,90 Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Simon Scholes, CFA First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Pharming Group NV (ISIN: NL0010391025) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 1,90. Zusammenfassung: Nach sehr guten Ergebnissen in Q2/19 (Umsatzplus von 21,3% gegenüber Q1/19) lieferten die Q3/19-Ergebnisse weitere Belege (Umsatzplus von 6,4% und EBIT-Plus von 45,7% gegenüber Q2/19), dass Pharming in der Lage ist zu gedeihen, auch angesichts dessen, was das Management selbst als 'intensiven Wettbewerb' von Konkurrenten wie Takeda und CSL Behring bezeichnet. Die EBIT-Marge von 39,7% in Q3/19 ist ein neuer Rekord für Pharming. Die Nachricht, dass CSL Behring die Anklage gegen Pharming in Bezug auf die 'Chiao-Affäre' freiwillig fallengelassen hat, ist auch sehr willkommen. Wie wir bereits nach den Q2-Ergebnissen dargelegt haben, erwarten wir, dass Hinweise auf die Verlässlichkeit des Wachstums von Ruconest bei HAE die Aufmerksamkeit der Anleger auf die Pharming-Pipeline refokussieren werden, die mehrere Produkte mit einem Umsatzpotenzial von jeweils über USD1Mrd. umfasst. Wir haben unsere EBIT-Prognose für das GJ2019 dahingehend revidiert, dass sie die stärker als erwartete Profitabilität des Q3/19s widerspiegeln, aber unsere Prognosen für 2020 und die Folgejahre weitestgehend unverändert belassen. Wir behalten unsere Kaufempfehlung bei einem unveränderten Kursziel von 1,90 EUR bei. First Berlin Equity Research has published a research update on Pharming Group NV (ISIN: NL0010391025). Analyst Simon Scholes reiterated his BUY rating and maintained his EUR 1.90 price target. Abstract: Following very strong Q2/19 results (sales up 21.3% on Q1/19), Q3/19 results provided further evidence (sales and EBIT up 6.4% and 45.7% respectively vs. Q2/19) that Pharming is able to thrive in the face of what management itself describes as 'intense competition' from rivals such as Takeda and CSL Behring. The Q3/19 EBIT margin of 39.7% is a new record for Pharming. Meanwhile, the news that CSL Behring has voluntarily dismissed charges against Pharming with respect to the 'Chiao Affair' is very welcome. As we stated at the Q2/19 stage, we expect evidence that Ruconest growth in HAE can be relied upon will refocus investor attention on Pharming's pipeline which includes multiple products each with sales potential of over USD1bn. We have revised up our EBIT forecast for FY2019 to reflect stronger than expected Q3/19 profitability but leave our projections for subsequent years largely unchanged. We maintain our Buy recommendation at an unchanged price target of EUR 1.90.

October 29, 2019 06:19 ET (10:19 GMT)