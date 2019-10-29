DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
LB.HESS.THR.CARRARA11G/16 DE000HLB4AM2 31.10.2019 HZE/EOT
LB.HESS.THR.CARRARA11E/16 DE000HLB4AK6 31.10.2019 HZE/EOT
LB.HESS.THR.CARRARA11F/16 DE000HLB4AL4 31.10.2019 HZE/EOT
LB.HESS.THR.CARRARA02G/17 DE000HLB4CY3 31.10.2019 HZE/EOT
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
LB.HESS.THR.CARRARA11G/16 DE000HLB4AM2 31.10.2019 HZE/EOT
LB.HESS.THR.CARRARA11E/16 DE000HLB4AK6 31.10.2019 HZE/EOT
LB.HESS.THR.CARRARA11F/16 DE000HLB4AL4 31.10.2019 HZE/EOT
LB.HESS.THR.CARRARA02G/17 DE000HLB4CY3 31.10.2019 HZE/EOT