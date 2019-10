Dortmund (ots) - Zahlreiche Leistungsverbesserungen, mehr Service, attraktive Beiträge - die Continentale Sachversicherung hat ihren Rechtsschutztarif ConJure grundlegend optimiert. Sowohl in der leistungsstarken XL-Variante als auch im exklusiven XXL-Tarif sind Kunden bestens abgesichert; im XXL-Tarif sogar weit über dem marktüblichen Standard. So wurden die Höhe der weltweiten Versicherungssumme und des Strafkautionsdarlehens verdoppelt. Gleichzeitig sorgen neue Abstufungen im Selbstbehalt für ermäßigte Beiträge. Wie umfassend ein Kunde sich rechtlich absichern möchte und welche Services er wünscht, wählt er selbst.Rechtlich rundum versorgt"ConJure hält dem Versicherten bei rechtlichen Problemen im Privaten und im Beruf den Rücken frei und wir stehen ihm beratend zur Seite", so Stefan Andersch, Vorstand Sach im Continentale Versicherungsverbund. Der Versicherte kann sich über viele Wege juristischen Rat holen - telefonisch, online oder persönlich."Ein Highlight ist die freie Wahl eines Anwaltsmediators. Mit diesem unabhängigen Rechtsanwalt können beispielsweise Nachbarschaftskonflikte im Rahmen eines Mediationsverfahrens schnell und ohne Gerichtsverhandlung abgewickelt werden. "Damit wir den individuellen Bedürfnissen der Kunden noch stärker gerecht werden können, bieten wir ihnen variable Absicherungsmöglichkeiten. So haben wir unseren XXL-Tarif um fünf neue Leistungen ergänzt, wie etwa Aufhebungsvertrags-Rechtsschutz oder Beratungs-Rechtsschutz bei privaten Urheberrechtsverstößen. Gleichzeitig wurde eine Innovationsklausel eingebaut. Das bedeutet: Zukünftige Leistungsverbesserungen gelten auch für den bestehenden Vertrag. Gibt es in Zukunft einen neuen ConJure-Tarif und möchte der Kunde in diesen wechseln, erhält er alle neuen Leistungen die ersten 18 Monate nach Tarifeinführung ohne Aufpreis", so Stefan Andersch.Studienplatz abgelehnt? ConJure zahlt die VerfahrenskostenNeu im XXL-Tarif enthalten ist beispielsweise die Absicherung eines Studienplatzvergabe-verfahrens. ConJure übernimmt die Kosten bis zur festgelegten Höhe, wenn der Versicherungsnehmer gegen den Ablehnungsbescheid einer Universität anwaltlich vorgehen möchte.Vorteile für SelbstständigeFür Selbstständige gibt es weitere Vorteile: Die Annahmerichtlinien wurden vereinfacht und es steht ein professionelles Forderungsmanagement zur Verfügung. Das unterstützt Firmeninhaber unter anderem bei der Durchsetzung offener Rechnungen oder bei Bonitätsauskünften."Wir verstehen uns für unsere Kunden als Partner in allen Rechtsfragen. Für unsere Servicequalität und Kundenorientierung wurden wir im 'Service-Atlas Rechtsschutz' mit 'sehr gut' bewertet", so Stefan Andersch. "Dieses hohe Niveau wollen wir mit unserem umfassend überarbeiteten Tarif auch in Zukunft halten."Weitere Informationen zur Rechtsschutzversicherung der Continentale Sachversicherung finden Sie unter www.continentale.de/rechtsschutz.Maklern steht zusätzliches Material unter https://makler.continentale.de/rechtsschutzversicherung zur Verfügung.Über die Continentale Sachversicherung AG:Die Continentale Sachversicherung AG ist ein Unternehmen des Continentale Versicherungsverbundes. Dieser wird getragen von dem Grundgedanken des Versicherungsvereins auf Gegenseitigkeit, der sich aus der Rechtsform der Obergesellschaft, der Continentale Krankenversicherung a.G., ergibt. Bei ihr wie im gesamten Verbund stehen die Bedürfnisse der Kunden im Mittelpunkt. Als Versicherungsverein ist die Continentale geschützt gegen Übernahmen.Gegründet wurde die Gesellschaft 1960. Sitz des Unternehmens ist in Dortmund.Heute betreut die Continentale Sachversicherung AG rund 2,7 Millionen Verträge und erzielt Beitragseinnahmen von rund 493 Millionen Euro. Als breit aufgestelltes, mittelständisches Unternehmen gehört sie zu den festen Größen auf dem deutschen Markt der Schaden- und Unfallversicherung. Von der Kraftfahrtversicherung über die Unfall-, Haftpflicht-, Gebäude-, Hausrat- und Inhaltsversicherung bis hin zur Rechtsschutzversicherung bietet sie Lösungen für private und gewerbliche Kunden. Weitere Informationen finden Sie unter www.continentale.de.Pressekontakt:Bernd GoletzContinentale Versicherungsverbund auf GegenseitigkeitLeiter UnternehmenskommunikationTel.: 0231/919-2255presse@continentale.dewww.continentale.deOriginal-Content von: Continentale Versicherungsverbund, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/12076/4417428