Wenn es um den Verkauf Ihres Unternehmens geht, verdient diese Aufgabe genauso viel Engagement und Hingabe wie der Verkauf Ihrer Produkte. Professionelle Verkaufsunterlagen, Verständnis von Unternehmen und Verkaufsprozess und der Zugang zu den richtigen Käufern sind wesentliche Schlüssel zum Erfolg.Wann der richtige Zeitpunkt gekommen ist, das eigene Unternehmen zu verkaufen, muss letztlich jeder Unternehmer selbst beantworten. Doch was Unternehmensverkäufe an sich angeht, so lässt sich ohne Zweifel sagen, dass die Zeiten dafür gut sind. Und so nutzen zahlreiche Unternehmer das gegenwärtige Marktumfeld, ...

