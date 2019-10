Erfurt, München (ots) - Die TEAG Thüringer Energie AG, Erfurt, beteiligt sich mit 50,1 Prozent an der eness GmbH, einem erfolgreichen Start-up aus der Thüga-Gruppe. Die Thüga Aktiengesellschaft wird weiterhin mit 49,9 Prozent beteiligt bleiben. Die im Jahr 2013 gegründete eness GmbH, München, vertreibt unter der Marke "daheim." Photovoltaikanlagen mit oder ohne Stromspeicher und entwickelt innovative Produkte im Bereich erneuerbare Energien für Endverbraucher. Anfang 2016 beteiligte sich die Thüga AG an dem erfolgreichen Start-up, das heute für rund 25 Thüga-Partnerunternehmen aktiv ist und in deren Namen PV-Anlagen und Speichersysteme vertreibt.Um das weitere Wachstum zu unterstützen, hat sich Thüga entschlossen, einen strategischen Partner zu suchen und diesen in der TEAG Thüringer Energie AG mit Sitz in Erfurt gefunden. Das bisherige Zusammenarbeitsmodell mit den Thüga-Partnerunternehmen soll von den beiden Geschäftsführern Felix Heitzer und Hannes Münzinger unverändert fortgeführt und um die Zusammenarbeit mit der TEAG und der Komsolar Service GmbH, Erfurt, einem 100-prozentigen Tochterunternehmen der TEAG, erweitert werden.eness bietet ihren Kunden eine ausführliche und individuelle Beratung bei sich daheim; so wird ermittelt, ob eine Photovoltaikanlage mit oder ohne Stromspeicher für den jeweiligen Haushalt Vorteile bringt. Anschließend erstellen Techniker der eness eine detaillierte Planung, die Montage erfolgt dann über regionale Monteure, die Hand in Hand mit den Kundenbetreuern und den Planungstechnikern arbeiten. Seit Bestehen hat eness mehr als 2.000 PV-Anlagen und Speichersysteme erfolgreich installiert.Über Thüga:Die in München ansässige Thüga Aktiengesellschaft (Thüga) ist eine Beteiligungs- und Fachberatungsgesellschaft mit kommunaler Verankerung. 1867 gegründet, ist sie als Minderheitsgesellschafterin bundesweit an rund 100 Unternehmen der kommunalen Energie- und Wasserwirtschaft beteiligt. Die jeweiligen Mehrheitsgesellschafter sind Städte und Gemeinden. Mit ihren Partnern bildet Thüga den größten kommunalen Verbund lokaler und regionaler Energie- und Wasserversorgungsunternehmen in Deutschland - die Thüga-Gruppe. Gemeinsames Ziel ist es, die Zukunft der kommunalen Energie- und Wasserversorgung zu gestalten. Mit ihren mehr als 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern entwickelt und baut Thüga die Gruppe weiter aus, unterstützt kommunale Unternehmen mit Beratung sowie Dienstleistungsgesellschaften und trägt so zur Wettbewerbsfähigkeit ihrer Partner bei. Diese verantworten die aktive Marktbearbeitung mit ihren lokalen und regionalen Marken: Insgesamt versorgen die Thüga-Partner mit ihren mehr als 20.000 Mitarbeitern bundesweit über vier Millionen Kunden mit Strom, zwei Millionen Kunden mit Erdgas und eine Million Kunden mit Trinkwasser. Im Jahr 2018 haben sie dabei einen Umsatz von mehr als 21 Milliarden Euro erwirtschaftet.www.thuega.deÜber TEAG:Die TEAG Thüringer Energie AG ist das führende Energie-Dienstleistungsunternehmen in Thüringen. Das kommunale Unternehmen versorgt rund 500.000 Kunden in Thüringen und Randgebieten angrenzender Bundesländer mit Strom, Erdgas und Fernwärme und bietet eine Reihe von energiespezifischen Dienstleistungen an. Tochtergesellschaften wie etwa die TEN Thüringer Energienetze GmbH & Co. KG und die Thüringer Netkom GmbH betreiben ein ca. 40.000 Kilometer langes Strom- und Gasnetz sowie ein 5.200 Kilometer langes Glasfasernetz. Mit aktuell mehr als 1.700 Mitarbeitern und einem Jahresgesamtumsatz von über 1,7 Mrd. Euro (Stand: 31.12.2018) ist die TEAG-Gruppe einer der wichtigsten Infrastrukturdienstleister im Freistaat Thüringen.www.teag.deÜber eness:Die eness GmbH vertreibt im Kerngeschäftsmodell Photovoltaikanlagen mit und ohne Energiespeichersysteme primär im Namen und Auftrag von regionalen Energieversorgern.Die gesamte Wertschöpfungskette von Neukundenakquise über Beratung und technische Planung, Netzanmeldung und -fertigstellung bis Montagekoordination liegt bei der eness. Zur baulichen Umsetzung bedient sich eness einem deutschlandweiten Montagepartnernetzwerk. Sämtliche Prozesse sind digitalisiert und sichern eine schnelle, kostengünstige und skalierbare Realisierung von Bauprojekten. Aktuell arbeitet die eness mit 25 Stadtwerken aus der Thüga-Gruppe zusammen.www.daheim-solar.dePressekontakt:Dr. Detlef Hugdetlef.hug@thuega.deTel. +49 (0) 89-38197-1222Original-Content von: Thüga AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/18807/4417451