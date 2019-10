Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Datenseitig ist der Blick heute auf Verbraucherstimmungen in Frankreich und den USA gerichtet, so die Analysten der Helaba.Die Vorgaben für das INSEE-Verbrauchervertrauen seien gemischt. Während übergeordnet ein freundlich tendierender Aktienmarkt in der Regel die Kauflaune begünstige, liefere die IPSOS-Umfrage für Frankreich eine negative Indikation. Daher sollten die Erwartungen für das INSEE-Verbrauchervertrauen nicht zu hoch gesteckt werden. Auch in den USA seien Aktienmarktentwicklungen ein wichtiger Einflussfaktor auf die Stimmung der Konsumenten. Der S&P500 habe sich von seinem Tief bei 2887 Zählern Anfang Oktober inzwischen auf über 3020 Punkte verbessern können. Die Indikation für das heute anstehende Verbrauchervertrauen des Conference Boards sei somit freundlich. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...