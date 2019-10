Munsbach (www.anleihencheck.de) - Für die kommende FOMC-Sitzung der FED am Dienstag und Mittwoch zeichnet sich die dritte Zinssenkung in Folge in diesem Jahr ab, so Frank Borchers, Senior Portfolio Manager bei ETHENEA Independent Investors S.A.Die Experten würden erwarten, dass die US-amerikanische Notenbank den Leitzins um 25 Basispunkte auf eine Bandbreite von 1,50 Prozent bis 1,75 Prozent senken werde. ...

