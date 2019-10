Guten Morgen,die Berichtssaison an der Wall Street sorgt für den notwendigen Schub um die Kurse auf Rekordhöhen zu treiben. Entgegen den Befürchtungen liegen die Ergebnisse überwiegend über den Erwartungen. Wer nicht liefert, wird hingegen abgestraft, aber auch hier entsteht sodann eine nächste Kaufchance für die Perspektive 2020. Die große Frage ist nun: Geht es einfach weiter oder werden vor Jahresende noch die Gewinne gesichert?Erfahrungsgemäß sind November und Dezember an der Wall Street sehr gute Börsenmonate. Jeder will zum Ende hin noch Punkte und Gewinne einfahren, um nicht mit leeren Händen dazustehen. Die Profis betreiben dann gern ihr Window-Dressing, also das Aufhübschen der Portfolios. Das ging letztes Jahr mächtig schief, aber diesmal sieht es gut aus - alle Indices zeigen auch untereinander eine gute relative Stärke und sogar der strukturell angeschlagene DAX kann sich erholen.

