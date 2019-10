Die Öl- und Heizölpreise geben am Dienstag recht deutlich nach. Rohöl (Brent) kostet aktuell rund 60,80 Dollar je Barrel und Gasöl (Heizöl/Diesel) fällt auf 585 Dollar je Tonne zurück. Heizöl auf dem nationalen Markt wird durchschnittlich 0,5 Cent bzw. Rappen je Liter günstiger gehandelt als gestern. Die Nachfrage zieht leicht an. An den internationalen Börsen setzt sich die eingeleitete Abwärtsbewegung ...

