FRANKFURT (Dow Jones)--Beiersdorf steigt in den europäischen Markt für Naturkosmetik ein. Mit zwei neuen Produktlinien will der traditionsreiche Hamburger Konsumgüterkonzern zunächst in Italien und Frankreich starten, schließt aber einen Einstieg in Deutschland nicht aus, möglicherweise schon im kommenden Jahr, sagte Beiersdorf-CEO Stefan De Loecker in der Telefonkonferenz mit Journalisten.

Es sei ein wachsender Markt mit zum Teil prozentual zweistelligen Wachstumsraten und dem stärksten Wachstum im Bereich Hautpflege. Beiersdorf selbst sieht für sich im europäischen Markt für Naturkosmetik Umsatzpotenzial in "deutlich zweistelliger Millionenhöhe" in den nächsten drei Jahren, so De Loecker.

Grundsätzlich schloss er keine Akquisitionen im Segment Naturkosmetik aus. "Wir schauen uns Opportunitäten für externes Wachstum an in allen Bereichen, die uns strategisch weiterhelfen", so de Loecker. Aber er glaube auch, dass "Beiersdorf "eventuell mit eigenen Entwicklungen" sich erfolgreich im Markt positionieren könne.

Start in Italien und Frankreich mit zwei neuen Produktlinien

Zunächst will Beiersdorf mit der Marke Florena Fermented Skincare in Italien und Frankreich im vollzertifizierten Naturkosmetik-Segment starten und dort den Markt testen. Den Markteinstieg in anderen Märkten erwägt Beiersdorf bereits, sagte De Loecker.

Als zweites Standbein hat Beiersdorf die Produktlinie Nivea Naturally Good entwickelt, eine nicht zertifizierte Linie mit 99 Prozent natürlichen Zutaten wie Aloe Vera, Kamille und Arganöl und 1 Prozent nichtzertifizierten Zutaten, die Produktsicherheit und Stabilität der Produkte garantieren sollen. In der Serie will Beiersdorf im November fünf Produkte in Frankreich auf den Markt bringen, andere Märkte sind angedacht, so De Loecker.

In Deutschland will Beiersdorf nicht über die Marke Florena in die Naturkosmetik einsteigen, da die 1920 gegründete Marke eine "bestimmte Position in Deutschland" hat, sagte De Loecker. Beiersdorf werde mit Deutschland den größten europäischen Markt für Naturkosmetik nicht ausschließen, es sei "nur nicht derjenige, der anfängt", so der CEO.

Wettbewerber L'Oreal hat vor mehreren Jahren mit dem Kauf der Firma Logocos in Deutschland zwei etablierte Naturkosmetikmarken erworben, Sante und Logona.

