FRANKFURT (Dow Jones)--Der US-Pharmakonzern Merck & Co hat im dritten Quartal auf bereinigter Basis deutlich mehr verdient und auch mehr umgesetzt als am Markt erwartet. Wachstumstreiber waren weiterhin die Onkologie und das Impfstoffgeschäft. Die Jahresprognose für den Umsatz und den bereinigten Gewinn je Aktie hob der Konzern zum zweiten Mal an, den Ausblick für den berichteten Gewinn nahm er zurück. Die Aktie steigt im vorbörslichen US-Handel 2,2 Prozent.

In den drei Monaten per Ende September stieg der Umsatz um 15 Prozent auf 12,4 Milliarden US-Dollar, das war mehr als Analysten im Konsens mit 11,67 Milliarden Dollar erwartet hatten. Die Erlöse mit dem Krebsmedikament Keytruda sprangen um 62 Prozent auf 3,1 Milliarden Dollar und lag damit ebenfalls über den Schätzungen der Marktbeobachter. Der Umsatz mit Impfstoffen legte um 17 Prozent auf 2,5 Milliarden Dollar zu.

Der Nettogewinn sank um 3 Prozent auf 1,9 Milliarden Dollar. Je Aktie verdiente Merck mit 74 Cent 1 Cent mehr als im Vorjahreszeitraum. Der bereinigte Gewinn legte derweil kräftig um 27 Prozent auf 1,51 Dollar je Anteil zu und übertraf die Analystenprognose von 1,24 Dollar deutlich.

"Wir sind zuversichtlich, dass die Investitionen, die wir jetzt tätigen, es uns ermöglichen werden, Spitzenforschung in Medikamente und Impfstoffe umzuwandeln, die für die Patienten von großem Nutzen und für die Aktionäre von großem Wert sind", sagte Konzernchef Kenneth C. Frazier laut der Mitteilung.

Im Gesamtjahr erwartete Merck & Co nun einen Umsatz zwischen 46,5 Milliarden und 47,0 Milliarden Dollar und einen bereinigten Gewinn je Aktie in der Spanne von 5,12 bis 5,17 Dollar. Bislang hatte der Konzern Einnahmen von 45,2 bis 46,2 Milliarden Dollar und ein bereinigtes Ergebnis von 4,84 bis 4,94 Dollar je Anteil in Aussicht gestellt. Die Prognosespanne für den berichteten Gewinn je Aktie verkleinerte und senkte Merck, er soll nun 3,75 bis 3,80 Dollar statt 3,78 bis 3,88 Dollar erreichen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/sha/jhe

(END) Dow Jones Newswires

October 29, 2019 07:18 ET (11:18 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.