NEW YORK (Dow Jones)--Der US-Pharmakonzern Pfizer hat im dritten Quartal mehr verdient als erwartet und wird bei der Jahresprognose optimistischer. Der Umsatz rutschte zwar etwas ab, allerdings nicht so stark wie befürchtet. Bereinigt um das Geschäft, das Pfizer in ein Joint-Venture mit Glaxosmithkline eingebracht hat, stagnierte der Umsatz. Im vorbörslichen Handel legte die Aktie um 3,3 Prozent zu.

"Wir haben im dritten Quartal starke Ergebnisse erzielt, die von einem mengenbedingten operativen Umsatzwachstum in unserem Biopharma-Geschäft von 9 Prozent getragen wurden", sagte Pfizer-CEO Albert Bourla. Der New Yorker Konzern berichtete ein Plus beim Nettoergebnis von 87 Prozent auf 7,68 Milliarden Dollar. Der Gewinn je Aktie legte um 98 Prozent auf 1,36 Dollar je Aktie zu. Pfizer begründete den Gewinnsprung damit, dass die Transaktion mit Glaxo Ende Juli abgeschlossen wurde. Im Zuge dessen sei ein außerordentlicher Vorsteuergewinn von 8,1 Milliarden Dollar im dritten Quartal verbucht worden.

Bereinigt um Sonderposten erreichte der Gewinn je Aktie 75 Cent und übertraf damit die Analystenerwartungen, die im Factset-Konsens mit 62 Cent je Anteilsschein gerechnet hatten. Der Konzernumsatz ging um 5 Prozent auf 12,68 Milliarden Dollar zurück, Analysten hatten die Einnahmen auf 12,26 Milliarden Dollar geschätzt.

Pfizer hatte sein milliardenschweres Geschäft mit Gesundheitsmitteln wie dem Schmerzmittel Spalt oder dem Vitaminpräparat Centrum in das Joint Venture mit den Briten eingebracht und konzentriert sich künftig auf das Geschäft mit verschreibungspflichtigen Medikamenten.

Für 2019 rechnet Pfizer nun mit einem bereinigten Gewinn je Aktie in der Spanne von 2,94 bis 3,00 (zuvor: 2,76 bis 2,86) Dollar, bei Einnahmen von 51,2 bis 52,2 (zuvor: 50,5 bis 52,5) Milliarden Dollar.

October 29, 2019

