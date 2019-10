Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Astrazeneca nach Umsatzzahlen von 7700 auf 8000 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Diese hätten die Erwartungen locker überboten, hieß es in einer am Dienstag vorliegenden Studie des Investmenthauses. Nach einem ohnehin schon starken Vorjahresquartal habe der Pharmakonzern nochmals eine Schippe draufgelegt./bek/nas Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

