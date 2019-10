Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für MTU nach der Telefonkonferenz zu den jüngsten Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 243 Euro belassen. Das Ersatzteilgeschäft zeige sich robust und die Auslieferungszahlen der GTF-Triebwerke deckten sich mit dem Ziel für das Gesamtjahr, schrieb Analyst Florent Dehlinger in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Weitere Stärke im Ersatzteilgeschäft dürfte im Aktienkurs des Dax-Konzerns aber bereits eingepreist sein./ajx/nas Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2019 / 10:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0068 2019-10-29/12:56

ISIN: DE000A0D9PT0