Die NordLB hat die Einstufung für Aroundtown angesichts einer möglichen Fusion mit TLG Immobilien auf "Halten" mit einem Kursziel von 7,55 Euro belassen. Beide Gesellschaften arbeiteten zügig an einem Zusammenschluss, schrieb Analyst Michael Seufert in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Damit könnten sie Synergien heben und Risiken verringern./bek/mne Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2019 / 09:08 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2019 / 09:11 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0078 2019-10-29/13:04

ISIN: LU1673108939