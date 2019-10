Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Beiersdorf nach Zahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 108 Euro belassen. Der Umsatz des Konsumgüterherstellers habe die Markterwartungen verfehlt, vor allem wegen Tesa, schrieb Analyst James Edwardes Jones in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Aussage "Wir haben die Antwort auf die neue Marktdynamik" erscheine auf Basis der vorgelegten Kennziffern womöglich etwas verfrüht./ajx/nas Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2019 / 03:14 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2019 / 03:20 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0082 2019-10-29/13:06

ISIN: DE0005200000