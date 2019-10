Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für ProSiebenSat.1 vor Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 18 Euro belassen. Die Zahlen selbst dürften sich nicht als Impulsgeber für die Aktien erweisen, hieß es in einer am Dienstag vorliegenden Studie des Investmenthauses. Eine "technische" Erholung der Werbeeinnahmen im wichtigen Schlussquartal 2019 sei aber immerhin möglich./bek/kro Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE000PSM7770