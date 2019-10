Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für BP nach Zahlen für das dritte Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 550 Pence belassen. Angetrieben vom Vertriebs- und Raffineriegeschäft habe der Ölkonzern die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Biraj Borkhataria in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dass BP die Option für Anleger, zwischen der Ausgabe von Aktien oder der Dividende zu wählen, gestrichen habe und zugleich die Dividende in naher Zukunft nicht erhöhe, sei mit Blick auf die Bilanz ein umsichtiges Vorgehen./ajx/nas Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2019 / 03:32 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2019 / 03:36 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0090 2019-10-29/13:23

ISIN: GB0007980591