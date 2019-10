~ Vereinbarung fügt 350 Premium-Tumor-PDX-Modelle zur weltweit größten PDX-Kollektion hinzu. ~

SAN DIEGO, Kalifornien, USA, Oct. 29, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Crown Bioscience gab heute eine strategische Zusammenarbeit mit NEXT Oncology bekannt, um neue klinisch relevante PDX-Modelle für die präklinische Arzneimittelentwicklung bereitzustellen. Die Vereinbarung etabliert CrownBio als exklusiven globalen Kommerzialisierungspartner für alle primären Tumor-PDX-Modelle, die von NEXT Oncology für die nächsten fünf Jahre generiert werden.



Diese Modelle werden ausgehend von Patienten entwickelt, die in Betracht ziehen, an frühen klinischen Studien teilzunehmen, welche die neuesten zielgerichteten Therapien und Immuntherapien mit besonderem Fokus auf Resistenzmechanismen beinhalten. Die Partnerschaft wird zunächst 350 PDX-Modelle bereitstellen, die in den nächsten fünf Jahren etabliert werden sollen, wobei jedes Modell mit den wichtigsten charakteristischen Daten und der damit verbundenen klinischen Vorgeschichte von Patienten gekoppelt wird.

"Ergänzt durch wertvolle klinische Erkenntnisse der weltweit führenden Onkologen von NEXT Oncology wird es diese exklusive Vereinbarung CrownBio ermöglichen, unsere Position als branchenführender Anbieter von PDX-Modellen nicht nur zu halten, sondern auch noch weiter zu auszubauen", so Dr. Jean-Pierre Wery, Chief Executive Officer von CrownBio. "Durch die Zusammenarbeit mit NEXT Oncology wird unser globaler Kundenstamm bald auf die neuesten Modelle zugreifen können, während wir die bisherigen Grenzen der Onkologie-Arzneimittelforschung immer weiter ausdehnen."

Im Rahmen der Vereinbarung wird NEXT Oncology das unübertroffene Know-how von CrownBio bei der Entwicklung von PDX-Modellen aus Patientengeweben, seiner (mit Künstlicher Intelligenz arbeitenden) Systembiologie-Plattform sowie die damit verbundenen Biomarker und die begleitende diagnostische Entdeckungsfähigkeit nutzen.

"Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Crown Bioscience. Es ist eine aufregende Aussicht, dass Modelle, die durch unseren einzigartigen Patientenzugang von NEXT Oncology entwickelt wurden, nun durch CrownBios globale Reichweite und präklinische Arbeitserfahrung Forschern weltweit zur Verfügung gestellt werden", so Dr. Anthony W. Tolcher, M.D., FRCPC. "Diese Allianz stattet die Gemeinschaft der Arzneimittelentwickler mit leistungsstarken neuen Übersetzungsinstrumenten zur Schaffung neuartiger und verbesserter Krebsbehandlungen aus, die letztlich das Leben der Patienten verändern."

Die ersten Modelle im Rahmen dieser Vereinbarung sollen bis Mitte 2020 für Studien, die von Kunden in Auftrag gegeben werden, bereitstehen.

Über Crown Bioscience Inc.

Crown Bioscience, ein JSR Life Sciences-Unternehmen, ist ein globales Wirkstoffentdeckungs- und Entwicklungs-Service-Unternehmen, das translationale Plattformen bereitstellt, um die Forschung in den Bereichen Krebs, Entzündungs- und Stoffwechselkrankheiten voranzutreiben. Mit einem umfassenden Portfolio von relevanten Modellen und Prognosefunktionen ermöglicht es Crown Bioscience seinen Kunden, überlegene Produktkandidaten zu liefern. Weitere Informationen finden Sie unter:

https://www.crownbio.com (https://www.crownbio.com/)

https://www.jsrlifesciences.com (https://www.jsrlifesciences.com/)

Über NEXT Oncology

NEXT Oncology, gegründet von Anthony W. Tolcher, M.D., FRCPC, ist ein Phase-I-Zentrum in San Antonio, Texas, das sich der Bereitstellung von Optionen für Krebspatienten im fortgeschrittenen Stadium und dem Fortschritt der Krebsforschung widmet. Die Mission von NEXT Oncology ist es, die Branche durch die Entwicklung des nächsten Durchbruchs in der Krebsforschung durch hochwertige klinische pharmakologische Studien der Phase 1 zu transformieren. Weitere Informationen über NEXT Oncology finden Sie unter https://www.nextoncology.com

