Weidmann sieht "grünes" QE sehr kritisch

EZB-Ratsmitglied Jens Weidmann hat sich skeptisch zu der Idee geäußert, die Geldpolitik in den Dienst des Kampfes gegen den Klimawandels zu stellen. "Forderungen nach einer grünen Geldpolitik, etwa in Gestalt eines 'Green QE' oder einer gezielten Privilegierung innerhalb des Sicherheitenrahmens, sehe ich sehr kritisch", sagte Weidmann bei der Eröffnung einer Bundesbank-Konferenz zu nachhaltigen Finanzen in Frankfurt.

Mauderer: Klimawandel ist Stabilitätsrisiko für Geldpolitik

Der Klimawandel stellt nach Aussage von Bundesbank-Vorständin Sabine Mauderer ein Risiko für die Finanzstabilität dar und ist deshalb auch für die Deutsche Bundesbank ein Thema. Bei einer Konferenz zu nachhaltigen Finanzen sagte Mauderer in Frankfurt, entscheidend für die Bekämpfung des Klimawandels seien jedoch die Weichenstellungen durch die Politik und die Teilnahme von Unternehmen und Konsumenten.

Banken fragen 1,166 Milliarden Euro mehr EZB-Liquidität nach

Die Nachfrage der Banken des Euroraums nach Liquidität der Europäischen Zentralbank (EZB) hat beim einwöchigen Hauptrefinanzierungsgeschäft zugenommen. Wie die EZB mitteilte, wurden 2,236 Milliarden Euro nach 1,07 Milliarden in der Vorwoche zum Festzinssatz von 0 Prozent zugeteilt. Die Gebote von 31 (Vorwoche: 24) Instituten wurden voll bedient. Die Banken des Euroraums besorgten sich damit 1,166 Milliarden Euro mehr EZB-Liquidität.

BA: Nachfrage nach Arbeitskräften weiter rückläufig

Die Nachfrage nach Arbeitskräften in Deutschland ist im Oktober weiter zurückgegangen. Der Stellenindex der Bundesagentur für Arbeit (BA-X) sank um 5 Punkte auf 232 Zähler, wie die Bundesagentur mitteilte. Trotz des Rückgangs befinde sich die Nachfrage im längerfristigen Vergleich aber nach wie vor auf einem hohen Niveau, erklärte die BA.

Einzelhandel hofft auf Umsatz von 320 Mio Euro durch Halloween

Der deutsche Einzelhandel kann im Vorfeld von Halloween am 31. Oktober auf zusätzliche Umsätze von 320 Millionen Euro hoffen. Demnach planen etwas mehr als 8 Prozent der Befragten in den Geschäften des stationären Handels oder im Internet gezielt Ausgaben zu Halloween, ergab eine vom Handelsverband Deutschland (HDE) in Auftrag gegebene Umfrage.

Altmaier will mit Cloudprojekt Gaia-X sichere und verlässliche Daten schaffen

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat die Notwendigkeit einer europäischen Cloud hervorgehoben, mit der Europa unabhängiger von internationalen Plattformen gemacht werden soll. Eine sichere und verlässliche Speicherung von Daten sei für Unternehmen wichtig. "Daten sind heute der bedeutendste Rohstoff überhaupt. Und sie werden in Zukunft noch weiter wichtig werden. Und deshalb brauchen wir diese vernetzte Dateninfrastruktur", sagte Altmaier beim Digitalgipfel in Dortmund.

Altmaier nach Rede von Bühne gestürzt - n-tv

Bundesminister Peter Altmaier (CDU) ist nach seiner Rede beim Digitalgipfel in Dortmund von der Bühne gestürzt. Das bestätigte eine Reporterin von n-tv, die vor Ort ist. Der CDU-Politiker könne nicht alleine aufstehen, sagte die Reporterin. Der Minister hatte zuvor eine Rede zu der Veranstaltung gehalten, bei der er seine Pläne für eine europäische Cloud vorstellen will, um Europa unabhängiger von US-Plattformen zu machen.

Altmaier nach Sturz zur Untersuchung im Krankenhaus - Ministerium

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) wird nach seinem Sturz beim Digitalgipfel in Dortmund im Krankenhaus untersucht, sagte ein Ministeriumssprecher. Der Minister sei zunächst vor Ort medizinisch versorgt und dann zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht worden, sagte Korbinian Wagner. Zur Schwere seiner Verletzungen konnte er keine Aussagen machen.

Scholz muss wegen Flugzeugproblemen Rede in Frankfurt absagen

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hat wegen eines technischen Defekts einer Lufthansa-Maschine seine in Frankfurt geplante Rede absagen müssen. Das sagte eine Sprecherin des Bundesfinanzministeriums auf Anfrage. Scholz sollte auf der 2. Finanzmarktkonferenz der Bundesbank zum Thema "Nachhaltige Finanzen - ein Game Changer für unser Finanzsystem?" sprechen.

Verfassungsschutz: Gefahr durch Rechtsextremismus deutlich gewachsen

Die Bedrohung durch rechte Gewalt in Deutschland ist nach Einschätzung des Verfassungsschutzes in den vergangenen zwölf Monaten deutlich größer geworden. Er habe bereits vor einem Jahr vor einer Verschärfung der Lage gewarnt, sagte der Präsident des Bundesverfassungsschutzes, Thomas Haldenwang, bei einer Anhörung im Bundestag. "Leider hat sich der Trend nur allzu deutlich bestätigt." Die Lage sei "heute bedrohlicher als vor einem Jahr".

Großbritannien steht vor Neuwahlen im Dezember

Großbritannen wird voraussichtlich im Dezember ein neues Parlament wählen, nachdem die oppositionelle Labour Party die Abhaltung einer nationalen Abstimmung befürwortet hat. Labour-Chef Jeremy Corbyn, der noch am Montagabend eine Neuwahl abgelehnt hatte, erklärte am Dienstag seine Zustimmung für eine Abstimmung. "Wir werden jetzt die ehrgeizigste und radikalste Kampagne für echte Veränderungen starten, die unser Land je erlebt hat", sagte Corbyn laut einer Erklärung.

Frankreichs EU-Kommissionskandidat will Aktien in Millionenwert verkaufen

Der neue französische Kandidat für die EU-Kommission, Thierry Breton, hat zugesichert, sich bis zu seinem Amtsantritt von Aktien in Millionenwert zu trennen. Der bisherige Chef der IT-Unternehmens Atos werde alle Firmenanteile in seinem Besitz verkaufen, erfuhr die Nachrichtenagentur AFP am Montagabend aus Bretons Umfeld. Laut seinem bisherigen Arbeitgeber Atos hielt Breton Ende vergangenen Jahres 508.085 Anteile an dem Unternehmen. Sie hätten derzeit einen Marktwert von 34 Millionen Euro.

Aktivisten: Erstmals Gefechte zwischen türkischer Armee und syrischen Truppen

Erstmals seit Beginn der türkischen Militäroffensive in Nordsyrien hat es nach Angaben von Aktivisten dort direkte Kämpfe zwischen der türkischen Armee und den syrischen Regierungstruppen gegeben. Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte teilte mit, türkischer Artilleriebeschuss habe die syrischen Truppen nahe der Grenze getroffen, woraufhin am Rande des Dorfs Al-Assadija ein Gefecht entbrannt sei. Diesen Angaben zufolge sind es die ersten derartigen Kämpfe seit Beginn des türkischen Militäreinsatzes am 9. Oktober.

