BERLIN (Dow Jones)--Bei der Gründung des europäischen Cloud-Netzwerkes "Gaia-X" wollen Deutschland und Frankreich zusammenarbeiten. Das von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) ins Leben gerufene Projekt werde "gemeinsam" mit dem Nachbarland entwickelt und vom französischen Wirtschafts- und Finanzminister Bruno Le Maire unterstützt, hieß es in einer Pressemitteilung der beiden Ministerien. Bis Frühjahr 2020 sollen die Ergebnisse der bilateralen Zusammenarbeit präsentiert werden. Noch bis Jahresende wollen sich Experten beider Regierungen treffen, um die Organisationsstruktur und technologische Infrastruktur für das Projekt aufzusetzen. Gaia-X soll dann Ende 2020 an den Start gehen.

"Diese Infrastruktur wird uns helfen, unsere digitale Souveränität wiederzugewinnen", erklärte Altmaier laut der Pressemitteilung. Es könne "die Grundlage eines digitalen Ökosystems bilden, in dem Daten verfügbar gemacht, sortiert und geteilt werden können". Man werde jetzt die Details des Projekts besprechen und Potentiale für Synergien identifizieren, sagte der CDU-Politiker. Als nächstes gelte es, "schnell Regierungen und Unternehmen anderer europäischer Länder anzusprechen, um auch Teil dieser Initiative zu werden".

Laut Frankreichs Wirtschaftsminister Le Maire ist eine enge Zusammenarbeit zwischen Frankreich, Deutschland und anderen europäischen Staaten notwendig, um die technologische Revolution des 21. Jahrhunderts zu bewältigen. "Indem sie zusammenarbeiten, werden europäische Firmen sowohl von einem größeren Datenpool für die Entwicklung ihrer Algorithmen profitieren als auch ihre Position in einem globalen und sehr wettbewerbsintensiven Markt verbessern."

Beide Länder vereinbarten, sich mit anderen EU-Mitgliedsstaaten zu verständigen, die an einer Teilnahme an Gaia-X interessiert sind. Auch soll die Europäische Kommission einbezogen werden, "deren Hilfe und Rat für den Anlauf des Projekts wesentlich ist", so die gemeinsame Mitteilung. Frankreich und Deutschland planen bereits eine Veranstaltung in Brüssel, um das Konzept den EU-Regierungen und Mitgliedsstaaten Anfang 2020 vorzustellen.

Altmaier hatte weitere Details zu Gaia-X auf dem Digitalgipfel in Dortmund eigentlich persönlich vorstellen wollen. Doch beim Verlassen der Bühne stolperte und stürzte er. Zur Untersuchung wurde Altmaier in ein Krankenhaus gebracht. Laut einer Ministeriumssprecherin geht es ihm den Umständen entsprechend gut. Er sei ansprechbar und habe sich bereits bei den Sanitätern und Ärzten für die Versorgung bedankt.

Kontakt zur Autorin: petra.sorge@wsj.com

DJG/pso/kla

(END) Dow Jones Newswires

October 29, 2019 08:34 ET (12:34 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.