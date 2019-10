Übergeordnet aber muss seit einem Verlaufshoch von 80,07 Euro aus Juni 2017 ein intakter Abwärtstrend genannt werden, der das Papier bis Dezember letzten Jahres auf eine Unterstützung aus 2014 bei rund 40,00 Euro dynamisch abwärts gedrückt hatte. Dabei halbierte sich der Wert der Aktie. Aber Besserung ist in Sicht, wie der Kursverlauf in diesem Jahr zeigt und könnte mithilfe der besseren Quartalsergebnisse noch zu einer nachhaltigen Trendwende führen. Der erste Schritt wurde bereits mit dem dynamischen Kursanstieg vom Dienstag über den diesjährigen Abwärtstrend gemacht, wie nachhaltig dieser Ausbruch allerdings ist, wird sich jedoch erst in den kommenden Tagen herausstellen. Die Chancen auf eine Fortsetzung der positiven Tendenz stehen aus fundamentaler Sicht jetzt sehr viel besser.

...

Den vollständigen Artikel lesen ...