Cham (ots) - Die Konzertreihe mit der intimen 360° Atmosphäre ist schon lange kein Insider-Tipp mehr; so sind zum Tour-Start nur noch wenige Tickets erhältlich. Auch dieses Jahr erwartet die Zuschauer ein bunter Strauss an nationalen und internationalen Künstlern und verschiedene Musik-Stilrichtungen, die hautnah erlebt werden können.Wer einmal dabei war, möchte immer wieder kommen. Die SEAT Music Session begeistert jedes Jahr aufs Neue mit einer Mischung aus bekannten und entdeckenswerten nationalen und internationalen Künstlern, Kein Wunder kann sie mittlerweile auf eine treue Fanbase zählen. Nebst den eindrücklichen Auftritten der Künstler verzaubert die SEAT Music Session durch ihre intime Club Atmosphäre, wo die Zuschauer rund um die Künstler sitzen und hautnah am Konzertgeschehen teilnehmen.Phil Dankner Art & Musical Director der SEAT Music Session meint dazu: "Unsere Jam-Session fasziniert die Gäste immer wieder aufs Neue. Die Konzertbesucher sollen die tollen Vibes spüren und mit uns das Konzert-Erlebnis feiern. Ich kann es kaum erwarten, das diesjährige Line-up live zu präsentieren". Auch Nicolas Hobi Head of Marketing von SEAT Schweiz schätzt den Erfolg: " Das die SEAT Music Session die Zuschauer Jahr um Jahr zu begeistern weiss, bestärkt uns in dem was wir machen, fortzufahren und die Schweizer Musikszene um ein besonderes Highlight zu bereichern."Das Line-Up in Kürze:Alexander Knappe (DE): Inspiriert von Erlebnissen aus seinem Leben, liefert er kompromisslos ehrliche Songs, die zusammen mit mitreissender Energie bis tief ins Herz berühren.April Kry (USA): Mit Nashville Country-Pop beeindruckt sie durch ihre melodische Finesse genauso wie durch ihre charismatische Stimme und schafft auf einzigartige Weise die Balance zwischen traditionellem Country-Western und zeitgemässer Popmusik.Kunz (CH): Die eingängigen Melodien und das charmante Lokalkolorit, das zwischen den Textzeilen hervorblitzt, sind fröhlich und mitreissend. So geht es "fürschi" bei Kunz; kein Wunder heisst auch sein neustes Album so.Sharon Doorson (NL): Die holländische Gesangsgrösse besticht durch ihre beeindruckende Stimmgewalt und einem Soundmix aus moderner Popmusik mit elektronischen Einflüssen und kraftvoll-sensiblem R&B.Tiwayo (FR): Der Singer-Songwriter und Gitarrist aus einem Pariser Vorort verbindet Blues, Soul, Gospel und Reggae zu einem völlig eigenständigen, wunderbar stylischen Sound.Phil Dankner (CH): der bekannte Künstler, Sänger und Songwriter, orchestriert das Ganze als Art & Musical Director und führt als charmanter Gastgeber am Piano durch den Abend.SEAT Music Session BandIn der SEAT Music Session Band spielen ebenso viele talentierte und erfolgreiche Musiker. Drums: Roberto Carella / Percussion: Christian Portmann /Bass: Pierangelo Crescenzio / Guitar: Cyrill Camenzind / Saxophon: Mark Hauser / Keys: Marvin Trummer / Trompete: Lukas ThoeniTourdaten:29.10.19 Zug, Chollerhalle - Vorpremiereausverkauft30.10.19 Zürich, X-TRA - Premiereausverkauft31.10.19 Zürich, X-TRAausverkauft01.11.19 Luzern, KKLausverkauft02.11.19 St. Gallen, Einsteinausverkauft03.11.19 St. Gallen, Einsteinausverkauft06.11.19 Basel, Volkshaus07.11.19 Aarau, Kultur- & Kongresshausausverkauft08.11.19 Aarau, Kultur- & Kongresshausausverkauft09.11.19 Thun, Kultur- & Kongresszentrum Kontakt:Telefon: +41 56 463 98 08E-Mail: karin.huber@amag.chwww.seatpress.chOriginal-Content von: SEAT / AMAG Import AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100014156/100834987