Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für T-Mobile US nach Zahlen von 87 auf 94 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die US-Mobilfunktochter der Telekom habe ein solides drittes Quartal hinter sich, schrieb Analyst Jonathan Atkin in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das neue Kursziel reflektiere die in die Zukunft verschobene Bewertungsbasis, etwas höhere Schätzungen für das operative Ergebis (Ebitda) und niedrigere Investitionsprognosen./ajx/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2019 / 03:42 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2019 / 03:42 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0104 2019-10-29/14:32

ISIN: US8725901040