Die 24-V-DC-Motorrollen der Drive Roller-Serie BL von Rulmeca ermöglichen einen effizienten Bau und Betrieb von angetriebenen Rollenbahnen für kurze zu- und abführende Stückgut-Förderanlagen. Die Rollen mit 50 mm Durchmesser sind mit einem bürstenlosen Trommelmotor, einem integrierten Planetengetriebe aus Stahl und der Kommutierungselektronik ausgestattet. Eine solche Rolle aus Elektronik, Motor und Getriebe treibt in der Regel einen Rollenverband mit 6 bis 20 Rollen an - kraftschlüssig über Rund- oder Poly-V-Riemen sowie formschlüssig über Zahnriemen oder Ketten. Bei der dritten Generation dieser Produktserie, BL3, hat Rulmeca die Verschleißfestigkeit der Motorrollen verbessert, das Drehmoment um bis zu 40 % erhöht und die angetriebenen Rollen auf einen breiteren Geschwindigkeitsbereich ausgelegt, der in der Summe von 0,16 bis 1,25 m/s reicht. Neben dieser Leistungsbandbreite schätzen die Betreiber von Rollenbahnen vor allem die in der Rolle platzsparend integrierten Motoren; als All-in-One-Komponente sparen sie zusätzliche Konstruktionselemente wie Sekundärantrieb und passive Rollen ein. Im Betrieb sind sie besonders leise und vor allem wartungsfrei.

Fördern ohne Staudruck als Komplettlösung

Bislang bot Rulmeca ...

Den vollständigen Artikel lesen ...