Genf (ots/PRNewswire) - Unabhängiges Forschungsunternehmen ALM Intelligence ernennt DuPont Sustainable Solutions zum erstklassigen Dienstleister für Bedarfsanalyse und Entwicklung von KundenfähigkeitenDuPont Sustainable Solutions (DSS) wurde vom unabhängigen Marktforschungsunternehmen ALM Intelligence zum Top-Beratungsunternehmen für Assetproduktivität und -zuverlässigkeit ernannt, das Kunden in allen Industriezweigen zu einem Mehrwert verhilft. Im Bericht ALM Vanguard of Asset Performance Management Consulting Providers aus September 2019 wurden die Leistungen von 30 Unternehmen im Bereich Asset Performance Management dahingehend untersucht, inwieweit sie Ergebnisse für Kunden erzielen können und diese Fähigkeit in unterschiedlichen Kundenszenarios bereitstellen können."Wir bei DuPont Sustainable Solutions freuen uns, dass wir diese Anerkennung erhalten haben, vor allem, weil wir uns gerade als unabhängiges Unternehmen etablieren", erklärt Davide Vassallo, Geschäftsführer von DuPont Sustainable Solutions. "Unser Ziel ist es, Menschen zu schützen und betriebliche Abläufe zu verbessern. Der Bericht von ALM Intelligence bestätigt uns, dass unsere Arbeit die betriebliche Leistung verbessert und für eine große Zahl an Kunden in den unterschiedlichsten Industriezweigen dauerhafte Ergebnisse produziert. Wir bedanken uns bei ALM Intelligence für diese wichtige Anerkennung. Darüber hinaus gilt unser Dank den Mitarbeitern von DSS auf der ganzen Welt, denn mit ihrem kontinuierlichen Engagement sorgen Sie für den Vorteil für unsere Kunden."Außerdem pries ALM Intelligence DSS auch für seine Leistungen in der Entwicklung der Kundenfähigkeiten und der Bedarfsanalyse als "Erstklassig".In der Beschreibung der Aktivitäten von DSS im Bereich Entwicklung von Kundenfähigkeiten beobachtete ALM Intelligence die Berater von DuPont Sustainable Solutions, von denen viele ehemalige Werksleiter, Ingenieure und Sicherheitsexperten sind, womit sie den Kunden eine unvergleichliche praktische Glaubwürdigkeit beweisen. Durch diese Integration von Anwendungswissen in die Entwicklung und Implementierung von Best-Practice-Lösungen, die genau an die Umgebung des Kunden angepasst sind, ermöglichen sie eine hoch kollaborative und vertrauensvolle Erfahrung.Im Bereich Bedarfsanalyse lobte ALM Intelligence DSS dafür, dass das Unternehmen "den Kunden auf einzigartige und herausragende Weise zeigen kann, was für sie perfekt oder passend ist. Mit seinen weltweiten Projekte, die auch im Nahen Osten und Afrika durchgeführt werden, ist das Unternehmen perfekt auf kulturelle Unterschiede eingestellt und passt seine Ansätze und Lösungen an den Entwicklungsgrad, die praktische Realität und die Umgebungsanforderungen der Kunden an.""Wir haben beobachtet, dass die meisten Unternehmen im Asset Performance Management lediglich eine technische Herausforderung sehen und dabei den Aspekt Mensch vernachlässigen. Nach unserer Erfahrung ist es möglich, durch die Stärkung der Asset-Performance-Management-Kultur eines Unternehmens und die Motivation seiner Mitarbeiter gleichzeitig Risiken zu reduzieren und die Zuverlässigkeit zu steigern", erklärt Johan van der Westhuyzen, Leiter der Region Naher Osten und Afrika bei DSS. "Wir freuen uns, dass ALM DSS dafür lobt, dass wir unseren Kunden diese einzigartige Perspektive eröffnen."Informationen zu DuPont Sustainable SolutionsDuPont Sustainable Solutions (DSS) ist ein führender Anbieter von Beratungsdienstleistungen im Bereich Betriebsführung, der Unternehmen dabei unterstützt, ihre Mitarbeiter und Assets zu schützen, betriebliche Effizienz zu erzielen, Innovationen schneller einzuführen und das Arbeitskräftepotenzial zu stärken. Mithilfe des Erbes von DuPont, einer umfassenden Branchen- und Geschäftsprozesserfahrung und einem vielfältigen Team von Beratungsexperten unterstützt DSS seine Kunden dabei, das Thema Betriebsführung zu einem Wettbewerbsvorteil zu verwandeln. Weitere Informationen finden Sie unter www.consultdss.com.DuPont, das ovale Logo von DuPont und bestimmte Marken und Servicemarken, die den Namen "DuPont" beinhalten, sind Eigentum der Tochterunternehmen von DuPont de Nemours, Inc. und für einen bestimmten Zeitraum an DSS lizenziert.Pressekontakt:Kelly Carson804-316-5472Kelly.Carson@ConsultDSS.com