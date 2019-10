Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Orange von 18,30 auf 18 Euro gesenkt, die Aktien aber auf der "Conviction Buy List" belassen. Analyst Andrew Lee nahm in einer am Dienstag vorliegenden Studie zweiten Studie nach den jüngsten Zahlen kleinere Anpassungen an seinen Schätzungen vor, die aber nichts wesentlich an seiner positiven These für die Papiere des französischen Telekomkonzerns änderten./tih/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2019 / 12:52 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0112 2019-10-29/15:14

ISIN: FR0000133308