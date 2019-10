BERLIN (dpa-AFX) - Frauen übernehmen laut einer neuen Studie überdurchschnittlich oft die Pflege von Angehörigen und sind wohl auch deshalb verstärkt von Armut im Alter bedroht. So seien 70 Prozent der pflegenden Angehörigen Frauen, dies gehe mit einer höheren Teilzeitquote von Frauen von zuletzt mehr als 54 Prozent gegenüber 17 Prozent bei Männern einher, wie die am Dienstag in Berlin vorgestellte Erhebung im Auftrag des Sozialverbands Deutschland zeigt. Folgen seien weniger Verdienst und eine geringere Absicherung im Alter, so die Studienautorin Katja Knauthe. Allerdings gebe es keinen Daten für einen direkten Nachweis des Zusammenhangs zwischen Pflege und Altersarmut./bw/DP/men

