Expedeon AG: Expedeon AG hebt Prognose für bereinigtes EBITDA 2019 an DGAP-Ad-hoc: Expedeon AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung Expedeon AG: Expedeon AG hebt Prognose für bereinigtes EBITDA 2019 an 29.10.2019 / 15:45 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Ad-hoc-Mitteilung gemäß § 17 MAR 28. Oktober 2019 / Expedeon AG hebt Prognose für bereinigtes EBITDA 2019 an Heidelberg, Deutschland und Cambridge, Großbritannien, 28. Oktober 2019 - Die Expedeon AG (Frankfurt: EXN; ISIN: DE000A1RFM03; Prime Standard) gibt bekannt, dass das Unternehmen seine Finanzprognose für das Jahr 2019 anpasst. Die Expedeon AG erwartet, mit dem dritten Quartal 2019 ihre Prognose für das bereinigte EBITDA für das Gesamtjahr 2019 zu erreichen und erhöht daher die Prognose für das Gesamtjahr auf 2,5 bis 3 Mio. EUR (bisherige Prognose: über 2 Mio. EUR). Das Unternehmen rechnet weiterhin mit einem zweistelligen Umsatzwachstum für das Gesamtjahr. Die angepasste Prognose für das bereinigte EBITDA bedeutet im Jahresvergleich eine Zunahme von 150 % bis 200 % gegenüber dem für 2018 berichteten, bereinigten EBITDA von 1 Mio. EUR. Eine Definition und Erläuterung der Kennzahl bereinigtes EBITDA befindet sich im Geschäftsbericht 2018 auf S. 27. Dieser ist auf der Homepage des Unternehmens veröffentlicht und abrufbar unter: https://investors.expedeon.com/wp-content/uploads/2019/04/Ansicht_4827_2019_Expedeon_Geschaeftsbericht_03_2019_de.pdf. *** Ende der Ad-hoc-Mitteilung*** Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte: Expedeon AG Dr. Heikki Lanckriet CEO Tel: +44 1223 873 364 E-Mail: heikki.lanckriet@sygnis.com MC Services AG (Investor Relations und International Media Relations) Raimund Gabriel Managing Partner Tel.: +49 89 210228 0 E-Mail: expedeon@mc-services.eu Über die Expedeon AG: www.expedeon.com Expedeon ermöglicht mit seinen Technologien und Produkten wichtige Fortschritte in der Medizin und Patientenversorgung. Die innovativen Technologien, Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens werden weltweit in Forschungslabors eingesetzt und ermöglichen es Wissenschaftlern, die Grenzen von Forschung und Produktentwicklung aufzubrechen und einen wesentlichen Beitrag zur Markteinführung neuer Diagnoseinstrumente zu leisten. Mit Anwendungen, die die gesamten Arbeitsabläufe in der Genomik, Proteomik und Immunologie abdecken, beschleunigen und vereinfachen die von Expedeon entwickelten Technologien die Forschung und ermöglichen sowohl biopharmazeutischen als auch diagnostischen Unternehmen und Organisationen die Einführung neuer und kosteneffizienter Prozesse. Damit unterstützt Expedeon die Entwicklungs- und Vermarktungsziele seiner Kunden. Die Produkte von Expedeon werden über Direktvertrieb und mehrere Vertriebspartner in Europa, den USA und Asien vertrieben. Die Expedeon AG unterhält Niederlassungen in Deutschland, Spanien, Großbritannien, USA und Singapur. Die Gesellschaft ist im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (Ticker: EXNN; ISIN: DE000A2YN801). ### Diese Publikation dient nur zur Information und stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Einige in dieser Pressemitteilung enthaltene Aussagen, die sich weder auf nachgewiesene finanzielle Ergebnisse noch andere historische Daten beziehen, sollten als zukunftsgerichtet betrachtet werden, d. h. solche Aussagen sind hauptsächlich Vorhersagen zukünftiger Ergebnisse, Trends, Pläne oder Ziele. Diese Aussagen sind nicht als Gesamtgarantien zu betrachten, da sie aufgrund ihrer Beschaffenheit bekannten und unbekannten Risiken und Unwägbarkeiten unterliegen und von anderen Faktoren beeinflusst werden können, aufgrund derer die tatsächlichen Ergebnisse, Pläne und Ziele der Expedeon AG stark vor den festgestellten Schlussfolgerungen oder implizierten Vorhersagen, die in solchen Aussagen enthalten sind, abweichen können. Expedeon verpflichtet sich nicht, diese Aussagen aufgrund neuer Informationen oder zukünftiger Ergebnisse oder aus anderen Gründen öffentlich zu aktualisieren oder zu überarbeiten. ## Kontakt: David Roth Vorstand/ CFO Expedeon AG Waldhofer Str. 102 69123 Heidelberg, GERMANY Tel. +49 6221 3540 125 Fax. +49 6221 3540 127 --------------------------------------------------------------------------- 29.10.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de --------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: Expedeon AG Waldhofer Str. 102 69123 Heidelberg Deutschland Telefon: +49 (0) 6221 3540 125 Fax: +49 (0) 6221 3540 127 E-Mail: investors@expedeon.com Internet: www.expedeon.com ISIN: DE000A2YN801 WKN: A2YN80 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 899443 Ende der Mitteilung DGAP News-Service --------------------------------------------------------------------------- 899443 29.10.2019 CET/CEST ISIN DE000A2YN801 AXC0253 2019-10-29/15:45