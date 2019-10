=== 05:15 GB/Standard Chartered plc, Ergebnis 3Q, London *** 06:30 NL/Airbus Group, Ergebnis 3Q, Amsterdam *** 06:50 ES/Banco Santander SA, Ergebnis 3Q, Madrid *** 06:55 DE/TAG Immobilien AG, Ergebnis 3Q, Hamburg *** 06:55 DE/Grenke AG, ausführliches Ergebnis 9 Monate (11:30 Telefonkonferenz), Baden-Baden *** 07:00 DE/Fuchs Petrolub SE, Ergebnis 9 Monate (10:00 Telefonkonferenz), Mannheim 07:00 DE/Klöckner & Co SE, ausführliches Ergebnis 3Q (10:00 Telefonkonferenz), Duisburg *** 07:00 AT/OMV AG, ausführliches Ergebnis 3Q, Wien *** 07:00 CH/Credit Suisse Group (CS Group), Ergebnis 3Q, Zürich *** 07:00 JP/Sony Corp, Ergebnis 1H, Tokio 07:00 FR/Essilor-Luxottica SA, Umsatz 3Q, Charenton-le-Pont *** 07:15 DE/Deutsche Bank AG, Ergebnis 3Q (08:00 Presse- Telefonkonferenz, 13:00 Analysten-Telefonkonferenz), Frankfurt *** 07:15 DE/DWS Group GmbH & Co KGaA, Ergebnis 3Q (10:00 Investoren- und Analysten-Telefonkonferenz), Frankfurt 07:15 DE/Dic Asset AG, Ergebnis 3Q, Frankfurt *** 07:30 FR/BIP 3Q (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: +0,2% gg Vq zuvor: +0,3% gg Vq *** 07:30 DE/Bayer AG, Ergebnis 3Q (10:00 Telefon-PK, 14:00 Telefonkonferenz für Investoren), Leverkusen *** 07:30 DE/Volkswagen AG (VW), Ergebnis 3Q (09:00 Presse- Telefonkonferenz, 14:00 Telefonkonferenz für Analysten und Investoren), Wolfsburg *** 07:30 DE/Drägerwerk AG & Co KGaA, ausführliches Ergebnis 3Q, Lübeck 07:30 DE/RIB Software SE, Ergebnis 9 Monate, Stuttgart 07:30 DE/Krones AG, Ergebnis 3Q, Neutraubling *** 07:30 AT/Erste Group Bank AG, Ergebnis 3Q, Wien *** 08:00 DE/Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK), Ergebnisse der Konjunkturumfrage, Berlin *** 08:00 FR/Total SA, Ergebnis 3Q, Courbevoie 08:00 KR/LG Electronics Inc, ausführliches Ergebnis 3Q, Seoul *** 08:15 ES/Iberdrola SA, Ergebnis 3Q, Bilbao *** 08:45 FR/Privater Verbrauch September PROGNOSE: +0,3% gg Vm/ 0,0% gg Vj zuvor: 0,0% gg Vm/-0,4% gg Vj *** 09:00 DE/Verbraucherpreise Sachsen Oktober *** 09:00 AT/BIP 3Q (1. Veröffentlichung) *** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise Oktober (vorläufig) HVPI PROGNOSE: +0,3% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vj 09:00 DE/PSI Software AG, Ergebnis 9 Monate, Berlin 09:30 DE/Kabinett, Sitzung, ab 10:30 Sitzung des Digitalrats, Berlin *** 09:55 DE/Arbeitsmarktdaten Oktober Arbeitslosenzahl saisonbereinigt PROGNOSE: +3.000 gg Vm zuvor: -10.000 gg Vm Arbeitslosenquote saisonbereinigt PROGNOSE: 5,0% zuvor: 5,0% *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Bayern, Brandenburg und Hessen Oktober 10:00 DE/Bundesverband deutscher Banken (BdB), Telefon-PK zum Thema: "Jenseits von Libra - die Wirtschaft braucht einen digitalen Euro" *** 10:30 DE/Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen Oktober *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines Dollar-Swap-Repogeschäfts *** 11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone Oktober PROGNOSE: -0,25 zuvor: -0,22 *** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung Oktober Wirtschaftsstimmung Eurozone PROGNOSE: 101,2 zuvor: 101,7 Industrievertrauen Eurozone PROGNOSE: -8,9 zuvor: -8,8 Verbrauchervertrauen Eurozone PROGNOSE: -7,6 Vorabschätzung: -7,6 zuvor: -6,5 *** 11:20 US/General Electric Co, Ergebnis 3Q, Boston *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung 3-monatiger Langfrist-Refi-Tender 11:30 DE/Zuteilung Aufstockung 5-jährige Bundesobligation über 3 Mrd EUR 13:00 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 13:00 GB/Glaxosmithkline plc, Ergebnis 3Q, London *** 13:15 US/ADP-Arbeitsmarktbericht Oktober Beschäftigung privater Sektor PROGNOSE: +100.000 Stellen zuvor: +135.000 Stellen *** 13:30 US/BIP 3Q (1. Veröffentlichung) annualisiert PROGNOSE: +1,6% gg Vq zuvor: +2,0% gg Vq BIP-Deflator PROGNOSE: +1,9% gg Vq zuvor: +2,4% gg Vq *** 14:00 DE/Verbraucherpreise Oktober (vorläufig) PROGNOSE: 0,0% gg Vm/+1,1% gg Vj zuvor: 0,0% gg Vm/+1,2% gg Vj HVPI PROGNOSE: 0,0% gg Vm/+0,8% gg Vj zuvor: -0,1% gg Vm/+0,9% gg Vj *** 15:00 DE/Bundesfinanzminister Scholz, PK zum Ergebnis der Steuerschätzung, Berlin *** 15:00 CA/Bank of Canada (BoC), Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 15:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) *** 19:00 US/Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung, 19:30 PK mit Fed-Chef Powell, Washington Fed-Funds-Zielsatz PROGNOSE: 1,50% bis 1,75% zuvor: 1,75% bis 2,00% *** 21:05 NL/Qiagen NV, Ergebnis 3Q, Venlo *** 21:05 US/Facebook Inc, Ergebnis 3Q, Menlo Park 21:05 US/Starbucks Corp, Ergebnis 4Q, Seattle *** 21:30 US/Apple Inc, Ergebnis 4Q, Cupertino *** - DE/Verbraucherpreise Baden-Württemberg Oktober ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-

Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

