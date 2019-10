Das Image der Investitionsregion Deutschland musste in jüngerer Vergangenheit Federn lasten - doch es scheint wieder bergauf zu gehen. Jetzt in Deutschland-Fonds investieren!"Die deutsche Konjunktur stabilisiert sich", fasst Clemens Fuest, Präsident des Ifo-Instituts, die Ergebnisse des aktuellen Ifo-Geschäftsklima-Index Oktober 2019 zusammen. So gibt es erste Anzeichen dafür, dass die deutschen Industriemanager optimistischer in die Zukunft schauen. Das könnte ein Signal für Anleger sein, um auf den positiven Trend aufzuspringen.

