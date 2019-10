Volkswagen Nutzfahrzeuge hat am Werk in Hannover 100 Ladepunkte für E-Fahrzeuge in Betrieb genommen, die Hälfte davon auf dem Unternehmensgelände und die anderen 50 auf öffentlichen Parkplätzen rund um den Standort. Bis 2023 will VWN die Anzahl an Ladepunkten auf insgesamt 450 ausbauen. Dann sollen 150 Anschlüsse auf dem Werksgelände und 300 auf den öffentlichen Parkplätzen bereitstehen. "Als Automobilhersteller ...

Den vollständigen Artikel lesen ...