(shareribs.com) Toronto 29.10.2019 - Hexo legte am Montag die Zahlen für das erste Geschäftsquartal 2020 vor. Das Unternehmen hat erhebliche Verluste eingefahren. In den USA könnte der Senat die Forschung an Cannabis fördern. Der Cannabisproduzent Hexo Corp. hat Zahlen für das vergangene Quartal vorgelegt. Das Unternehmen meldete einen Verlust von 56,7 Mio. CAD, bei einem Umsatz von 15,4 Mio. CAD. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...