Die beiden "Davids" im Kampf um das 5G-Netz in Deutschland waren das zentrale Thema im Frühjahr dieses Jahres. Mit einem beträchtlichen Aufwand sind sie bei den Lizenzen dabei. Vergangene Woche kam die kalte Dusche mit einem Schiedsspruch in Sachen Telekom-Gebühren.



Das kostete Mutter und Tochter - United Internet und 1&1 Drillisch - gut 1/4 des Marktwertes. Und das innerhalb von 10 Minuten! Die Höhe des Schadenersatzes ist noch nicht bekannt, aber 3-stellige Millionenbeträge werden es wohl werden. Indes:



Da 1&1 Drillisch größter Kunde von Telefonica Deutschland, dem Kläger, ist, wird es einen Vergleich geben. Reichen die genannten rd. 25 % für die Risikoeingrenzung und die anschließende Erholung?



