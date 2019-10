Vaduz (ots) - Die Regierung hat am 29. Oktober 2019 Manuel Frick per 1. Februar 2020 zum Generalsekretär des Ministeriums für Gesellschaft ernannt.



Manuel Frick, welcher aktuell für die LGT Bank in Vaduz tätig ist und derzeit das Amt des Regierungsrat-Stellvertreters bekleidet, wird per 1. Februar 2020 der neue Generalsekretär im Ministerium für Gesellschaft.



Der bisherige Generalsekretär des Ministeriums für Gesellschaft, Sandro D'Elia wechselt per 11. November 2019 ins Ministerium für Äusseres, Justiz und Kultur, weshalb die vakante Stelle nachzubesetzen war. Mit Manuel Frick, der durch seine Arbeit bei der Landesverwaltung und als Regierungsrat-Stellvertreter mit den internen und den aktuellen Themen vertraut ist, konnte die vakante Stelle mit einer kompetenten Person besetzt werden.



