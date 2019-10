Nach einem überaus rasanten zweiten Quartal 2019 hat der Telematikanbieter Init (Innovation in Traffic Systems) auch im Jahresviertel seine gute Form bestätigt - wenn auch mit verminderter Dynamik. Insgesamt kommen die Karlsruher nach neun Monaten 2019 auf ein Umsatzplus von 18 Prozent auf 112,8 Mio. Euro. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) klettert […] The post Aktuell zu Ihren Aktien: Init, LPKF Laser & Electronics appeared first on Boersengefluester.

Den vollständigen Artikel lesen ...