Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Beiersdorf nach Neunmonatszahlen auf "Sell" mit einem Kursziel von 97 Euro belassen. Das Wachstum des Konsumgüterkonzerns aus eigener Kraft verlangsame sich, schrieb Analyst Fulvio Cazzol in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die zusätzlichen Investitionen und die Innovationsaktivität in der Consumer-Sparte hätten die schwächelnde Entwicklung der Marke LaPrairie und bei Tesa nicht kompensieren können. Er fürchte, dass das auch 2020/21 noch so sein könnte./ck/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2019 / 14:50 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0122 2019-10-29/16:58

ISIN: DE0005200000