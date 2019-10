Dass russische Aktien wie Gazprom (WKN: 903276) oder Lukoil (WKN: A1420E) gute Aktien sind, dürfte nach den starken Kursgewinnen in diesem Jahr klar sein. Nun lässt der weniger bekannte russische Öl- und Gasriese Surgutneftegas (WKN: 904596) Anleger an den Börsen aufhorchen.

Die zu den größten Gas- und Ölförderungskonzernen zählende Surgutneftegas mit Firmensitz im sibirischen Surgut sorgt schon seit Monaten mit außergewöhnlich dynamischen Kursbewegungen an den Börsen für Furore. Die Gerüchteküche brodelt schon seit August und drohte gestern schon überzukochen.

Marktenge Stammaktien steigen in drei Tagen 27%

Die Surgutneftegas-Stammaktien legten seit Freitag, den 25. Oktober, innerhalb von wenigen Handelsstunden um zeitweise 30% von 5,00 auf 6,50 Euro zu.

Quelle: ariva.de

Die bemerkenswerte Kursbewegung erfolgte laut Marktbeobachtern in mehreren Schüben zwischen 7-9%. Auffallend waren hierbei auch die außergewöhnlich nach oben schnellenden Handelsvolumen der Transaktionen. An der Heimatbörse in Moskau war das Volumen von unteren zweistelligen Millionenbeträgen auf Umsätze im Milliardenbereich hochgeschossen.

Der Hintergrund für den Anstieg des aus analytischer Sicht attraktiven Öl- und Gaskonzerns dürften Übernahmegerüchte gewesen sein. So machte zunächst eine Nachricht mit Bezug auf die nichtstaatliche russische Nachrichtenagentur Interfax in Branchenkreisen die Runde. Demnach soll Surgut beabsichtigen, eine Beteiligung an Lukoil zu erwerben.

Marktmanipulation mit einem billigen Gerücht?

Allerdings wurde diese Nachricht, die mit der App "Telegram" einen Verteiler von über 24.000 Leser erreichte, nachträglich wieder geändert und der Bezug ...

Den vollständigen Artikel lesen ...