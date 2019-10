Die DZ Bank hat den fairen Wert für Gea Group nach Quartalszahlen von 20 auf 23 Euro angehoben, die Einstufung jedoch auf "Verkaufen" belassen. Analyst Thorsten Reigber hob in einer am Dienstag vorliegenden Studie die Schätzungen für den operativen Gewinn (Ebitda) des Herstellers von Anlagen für die Lebensmittelindustrie an. Die Restrukturierung sei allerdings mit Risiken verbunden./bek/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2019 / 16:03 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2019 / 16:13 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0126 2019-10-29/17:32

ISIN: DE0006602006