Bonn (ots) - Die gravierenden Verluste bei der Wahl in Thüringen heizen den Machtkampf innerhalb der CDU an: Die Partei sucht nach der Wahlschlappe nun nach einer Strategie - und nach Schuldigen. Der Vorsitzende der Jungen Union, Tilman Kuban, stellt die Führungskompetenz von Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer öffentlich infrage. Mike Mohring, CDU-Spitzenkandidat für Thüringen, setzt sich zunächst über klare Ansagen aus Berlin hinweg, als er nach der Wahlniederlage Gespräche mit Ministerpräsident Bodo Ramelow ankündigt. Friedrich Merz rechnet unterdessen im ZDF-Interview mit Kanzlerin und Koalition ab und prophezeit ein Aus der GroKo noch vor Ende der Legislaturperiode.Wie stehen Angela Merkel und Kramp-Karrenbauer in ihrer Partei da? Wie viel Einfluss hat der konservative Flügel inzwischen? Wie kann die CDU verlorene Wähler zurückgewinnen?Anke Plättner diskutiert mit:- Prof. Werner Patzelt, Politikwissenschaftler- Kerstin Münstermann, Funke Mediengruppe- Ruprecht Polenz, CDU- Anja Maier, taz