Die von DEFAMA beantragte Baugenehmigung für eine umfassende Modernisierung des Einkaufszentrums Radeberg ist erteilt worden. Der Umbau kann somit planmäßig im Februar 2020 beginnen. Die Wiedereröffnung ist für November 2020 vorgesehen. Insgesamt wird DEFAMA knapp 9 Mio. Euro in die Revitalisierung des Einkaufszentrums Radeberg investieren. Den Bauantrag hatte DEFAMA bereits vor mehr als einem Jahr gestellt. Parallel zu den Umbau-Vorbereitungen wurden in den letzten Wochen im Umfeld der Expo Real erste Gespräche mit potenziellen Käufern geführt. Das positive Feedback bestärkt DEFAMA in der Einschätzung, dass bei einer Veräußerung ein Sonderertrag im hohen einstelligen Millionenbereich möglich ist. Aufgrund der erteilten Baugenehmigung können nunmehr konkrete Verhandlungen über einen Verkauf als 'Forward Deal" aufgenommen werden.