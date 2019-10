ACRON HELVETIA I Immobilien AG: Ergebnis 1. Halbjahr 2019: Steigerung des Zwischengewinns des 1. Halbjahres 2019 gegenüber dem des 1.Halbjahres 2018 EQS Group-Ad-hoc: ACRON HELVETIA I Immobilien AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis ACRON HELVETIA I Immobilien AG: Ergebnis 1. Halbjahr 2019: Steigerung des Zwischengewinns des 1. Halbjahres 2019 gegenüber dem des 1.Halbjahres 2018 29.10.2019 / 18:00 CET/CEST Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 18 KR Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Ad Hoc Mitteilung ACRON HELVETIA I Immobilien Aktiengesellschaft - Ergebnis 1. Halbjahr 2019: Steigerung des Zwischengewinns des 1. Halbjahres 2019 gegenüber dem des 1.Halbjahres 2018 Solothurn, 29. Oktober 2019 - Die ACRON HELVETIA I Immobilien Aktiengesellschaft (BX: AHAN), welche eine Büro- und Logistikimmobilie in Buchs/Zürich und eine Büroliegenschaft in Solothurn hält, erzielte im ersten Halbjahr 2019 einen Gewinn nach Swiss GAAP FER in Höhe von CHF 194'255 und lag damit rund CHF 93'000 bzw. 90 Prozent über demjenigen des Vorjahreshalbjahres (CHF 101'168). Dieses deutlich bessere Ergebnis ist hauptsächlich durch eine geringere Bewertungskorrektur der Liegenschaften gegenüber dem Vorjahr zu erklären. Im ersten Halbjahr wurde der Wert der Immobilie in Solothurn von CHF 11'920'000 (per 31. Dezember 2018) auf neu CHF 11'670'000 zum 30. Juni 2019 und der Wert der Immobilie in Buchs von CHF 15'550'000 (per 31. Dezember 2018) auf neu CHF 15'760'000 zum 30. Juni 2019 korrigiert. Gegenüber der Vorjahresperiode waren die Mieteinnahmen unverändert und betrugen für das erste Halbjahr 2019 CHF 978'118. Das Finanzergebnis betrug im ersten Halbjahr 2019 CHF -225'692 und war damit gegenüber dem Finanzergebnis des Vorjahreshalbjahres (CHF -231'068) leicht verbessert. Gestützt auf die Beschlüsse der ausserordentlichen Generalversammlung vom 15. Januar 2019 wurde am 20. März 2019 eine ordentliche Kapitalerhöhung durch Ausgabe von insgesamt 181'038 Namenaktien der Gesellschaft im Nennwert und zum Ausgabebetrag von je CHF 5.60 vollzogen und ins Handelsregister eingetragen. Das Aktienkapital der Gesellschaft beträgt hiernach CHF 5'371'716.00 und ist eingeteilt in 959'235 Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 5.60. Der Bestand an liquiden Mitteln konnte hauptsächlich aufgrund der im 1. Halbjahr 2019 stattgefundenen Kapitalerhöhung in Höhe von CHF 1'013'813 zum 30. Juni 2019 auf CHF 1'867'741 (CHF 674'305 zum 31. Dezember 2018) erhöht werden. Die Erhöhung der Liquidität dient in der Zukunft der Finanzierung der Umbaukosten für die Liegenschaft in Buchs und der mit einer weiteren Vermietung der Liegenschaft einhergehenden Kosten. Der Net Asset Value der Gesellschaft lag per 30. Juni 2019 bei einem Unternehmenswert von CHF 7'654'806 und somit bei CHF 7.98 pro Aktie (Unternehmenswert von CHF 6'446'737 bzw. CHF 8.28 pro Aktie zum 31. Dezember 2018). Der vollständige Halbjahresbericht 2019 steht ab heute auf der Homepage der Gesellschaft unter www.acron-helvetia1.ch > InvestorRelations >Publikationen zur Verfügung ( http://www.acron-helvetia1.ch/cnt_investor/de_publikationen.php). Über ACRON HELVETIA I Immobilien Aktiengesellschaft Die ACRON HELVETIA I Immobilien Aktiengesellschaft ist auf das Halten und Verwalten zweier Investitionsliegenschaften ausgelegt. Seit Dezember 2007 hält die ACRON HELVETIA I die Büro- und Logistikimmobilie in Buchs, Kanton Zürich. Zum 1. Januar 2009 fusionierte die Gesellschaft mit der Südpark Zuchwilerstrasse Immobilien AG. Damit einhergehend hält sie seither als zweite Investitionsliegenschaft die Büroliegenschaft in Solothurn. Seit dem 30. September 2009 sind die Aktien der ACRON HELVETIA I Immobilien Aktiengesellschaft (Börsensymbol: AHAN) an der BX Swiss AG kotiert. www.acron-helvetia1.ch Zusatzmaterial zur Meldung: Dokument: http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=TUHEHITAVF Dokumenttitel: 191028_AHI_Ad-hoc_Halbjahresergebnis-2019 --------------------------------------------------------------------------- Ende der Ad-hoc-Mitteilung --------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: ACRON HELVETIA I Immobilien AG c/o Dr. Raoul Stampfli Rötistrasse 22 4500 Solothurn Schweiz Telefon: 0041 44 2043400 Fax: 0041 44 2043409 E-Mail: info@acron-helvetia1.ch Internet: www.acron-helvetia1.ch ISIN: CH0102012843 Valorennummer: A0N9WA Börsen: BX Berne eXchange EQS News ID: 899317 Ende der Mitteilung EQS Group News-Service --------------------------------------------------------------------------- 899317 29.10.2019 CET/CEST ISIN CH0102012843 AXC0305 2019-10-29/18:01