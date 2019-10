DORTMUND/BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel hat Deutschland und Europa vor dem Abgleiten in die Rolle einer verlängerten Werkbank gewarnt. Dieses Risiko drohe, wenn Europa bei der digitalen Wirtschaft nicht massiv aufhole. Auf dem Digitalgipfel in Dortmund sagte die CDU-Politikerin, dass man beim Datenmanagement weit hinter den USA zurückliege und in Abhängigkeiten geraten könne.

"Das was mich am meisten besorgt, ist, dass gerade die Verwaltung von Daten, auch von Wirtschaftsdaten, aber auch von Konsumentendaten in ganz wesentlichen Bereichen bei amerikanischen Unternehmen liegt", sagte Merkel in ihrer Rede.

"Ich habe nichts gegen fairen und freien Wettbewerb. Aber wir geraten damit in Abhängigkeiten, die wir vielleicht auf Dauer in unseren Wertschöpfungsketten nicht für richtig halten."

Europa könne hier noch nicht alles, aber "Europa muss im Grundsatz alles können", betonte die Bundeskanzlerin. Daher solle man beispielsweise auch nicht das Thema autonomes Fahren anderen Regionen überlassen.

Denn die Wertschöpfung in Länder, die über eine hohe Menge an B2B-Daten von Unternehmen und B2C-Daten von Konsumenten verfügten, sei höher als die von Ländern, die nicht diese Daten zur Verfügung hätten. Derjenige, der über diesen Datenpool verfüge, sitze am "fettesten Brocken der Wertschöpfung" und es könne passieren, "dass wir auf diese Art und Weise zu einer verlängerten Werkbank werden oder in Abhängigkeiten geraten, in die ich nicht unbedingt geraten möchte."

In dem Zusammenhang lobt Merkel den Vorstoß von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier, der mit einer europäischen Cloud namens "Gaia-X" in Europa die sichere Speicherung von Daten vorantreiben will.

"Wir sind im Rückstand. Es müssen erhebliche finanzielle Ressourcen eingesetzt werden", so Merkel, damit die gute Speicherung und dann auch die Verarbeitung, das Management von Daten und das Entwickeln von künstlichen Intelligenz-Algorithmen mit Hilfe dieser Daten ermöglicht werde. Dadurch könnten neue Wertschöpfungsmöglichkeiten in Europa geschaffen werden.

Hier mahnte sie die Wirtschaft zur Mitarbeit bei dem Cloud-Projekt. "Wir können das Projekt nur mit den Interessenten aus der Wirtschaft und durch die Interessenten aus der Wirtschaft wirklich vorantreiben", so Merkel.

In ihrer Rede sagte die Bundeskanzlerin ebenfalls, dass Deutschland beim Mobilfunkausbau vorankommen müsse. Das Kabinett der Bundesregierung werde dazu am Mittwoch eine Mobilfunkstrategie verabschieden, mit der die weißen Flecken ohne Mobilfunkanschluss weitgehend eingegrenzt werden sollen.

Auch habe sie für Unternehmen die "frohe Kunde" zu verkünden, dass die Bundesnetzagentur in wenigen Tagen die Kriterien für die Vergabe des 5G-Frequenzbereich veröffentlichen werde, der für die Nutzung von Unternehmen, Landwirtschaftsbetrieben sowie kleinen und großen Unternehmen reserviert wurde.

"Ich darf Ihnen auch verraten, die Kosten sind mittelstandsfreundlich, wie mir heute gesagt wurde", versprach Merkel. "Das heißt, es wird sich rentieren sehr schnell dann Zugriff zu haben für deutsche Unternehmen auf 5G-Verfügbarkeit im eigenen Unternehmen."

