Am späten Montagabend kam die erste Nachricht aus der Hauptstadt Indonesiens zu Nickelexporten, die das Potenzial für einen kleinen Angebotsschock hatte: Danach verkündete der Chef der staatlichen Investitionsagentur, Bahlil Lahadalia, dass sich einige lokale Nickelproduzenten darauf geeinigt haben, ihre Nickelerz-Exporte per sofort zu stoppen. Er betonte, dass dies keine Regierungsentscheidung oder auf andere Anordnungen der Verwaltung zurückzuführen sei. Die Abmachung bestehe nur zwischen den Produzenten, die ihre Exporte werthaltiger machen wollten.Dies sandte einen spürbaren Schock auf den weltweiten Nickelmarkt. Der meistgehandelte Nickel-Future-Kontrakt an der Schanghai Future Exchange sprang unmittelbar nach dieser Meldung auf 136.630 Yuan, den höchsten Wert der letzten 2 Wochen, ging dann aber mit 132.640 Yuan aus dem Handel.

