ZÜRICH (Dow Jones)--Der Schweizer Börsenindex SMI hat am Dienstag das zu Wochenbeginn erklommene Rekordhoch noch um 4 Punkte ausgebaut, obwohl sich Gewinner und Verlierer zahlenmäßig die Waage hielten.

Der SMI gewann 0,3 Prozent auf 10.258 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 10 Kursgewinner und 9 -verlierer gegenüber, unverändert schlossen Swatch. Umgesetzt wurden 50,97 (zuvor: 53,98) Millionen Aktien.

Bei den Einzelwerten gab es nur zwei Aktien mit Kursveränderungen von mindestens 1 Prozent. Swisscom verloren 1,0 Prozent, während Lafargeholcim um 1,9 Prozent zulegten. Marktbeochter sahen das Lafargaholcim-Plus im Zusammenhang mit Kursgewinnen auch bei anderen Aktien aus der europäischen Baubranche und sprachen von kurstreibender Spekulation auf Infrastrukturpakete zum Stützen der Kojunktur. Konkrete Neuigkeiten in dieser Richtung gab es gleichwohl nicht.

Roche gaben um 0,1 Prozent nach. Die Übernahmeofferte des Pharmakonzerns für das US-Biopharmaunternehmen Spark Therapeutics geht erneut in die Verlängerung, um den Wettbewerbsbehörden in den USA und Großbritannien mehr Zeit bei der Prüfung des Deals einzuräumen. Die Angebotsfrist war mehrfach verlängert worden, seit Roche im Februar ankündigte, Spark für 4,3 Milliarden US-Dollar übernehmen zu wollen

Die Drittquartalszahlen von Straumann sind nach Aussage eines Marktteilnehmers eine positive Überraschung. Das organische Wachstum habe nochmals zugelegt und liege mit 371,1 Millionen Franken leicht oberhalb der Markterwartung. Für das Gesamtjahr ist Straumann zudem nun etwas optimistischer. Auch die Analysten von Jefferies sprachen von starken Zahlen. Nachdem die Aktie bereits an den vergangenen drei Tagen gut gelaufen war, wurden nun mit den guten Nachrichten aber Gewinne mitgenommen. Der Kurs gab um 0,6 Prozent nach.

In der dritten Reihe schnellte der Kurs von Schaffner um 11 Prozent nach oben. Das Unternehmen hatte vom Erhalt mehrerer Großaufträge berichtet. In den vergangenen Wochen habe man Vertragsabschlüsse über insgesamt 55 Millionen Franken im Bereich Automotive getätigt, so der Elektro-Komponentenhersteller. Dies sei das bisher größte Auftragsvolumen in der Geschichte der Gruppe.

October 29, 2019

