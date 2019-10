(shareribs.com) Frankfurt / New York 29.10.2019 - Biotech-Aktien bewegen sich am Dienstag überwiegend nach unten. Vor allem MorphoSys und Evotec rutschen ab. An der Wall Street überwiegen derweil positive Vorzeichen. Der DAX notiert kurz vor Handelsschluss bei 12.943 Punkten. Hier verbessern sich FMC, Fresenius und Linde. Papiere der Deutschen Börse, RWE und Deutsche Telekom legen zu. Der MDAX gibt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...