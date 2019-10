Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

+++++ AKTIENMÄRKTE (18:16 Uhr) +++++

INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 3.622,09 -0,10% +20,68% Stoxx50 3.280,63 -0,07% +18,86% DAX 12.939,62 -0,02% +22,55% FTSE 7.300,77 -0,42% +8,96% CAC 5.740,14 +0,17% +21,34% DJIA 27.108,24 +0,06% +16,21% S&P-500 3.044,60 +0,17% +21,45% Nasdaq-Comp. 8.300,04 -0,31% +25,09% Nasdaq-100 8.073,77 -0,45% +27,55% Nikkei-225 22.974,13 +0,47% +14,79% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 171,03 +26

+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 55,69 55,81 -0,2% -0,12 +15,1% Brent/ICE 61,82 61,57 +0,4% 0,25 +11,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.488,71 1.492,11 -0,2% -3,40 +16,1% Silber (Spot) 17,84 17,84 -0,0% -0,01 +15,1% Platin (Spot) 921,30 918,83 +0,3% +2,47 +15,7% Kupfer-Future 2,69 2,68 +0,3% +0,01 +1,7%

Die Ölpreise zeigen sich uneinheitlich vor den Öllagerdaten des privaten American Petroleum Institute (API) am Abend und den offiziellen Vorratsdaten am Mittwoch. Gold ist weiter nicht gesucht. Den nächsten Impuls dürfte die Zinsentscheidung der US-Notenbank liefern, heißt es.

+++++ FINANZMARKT USA +++++

Wenig verändert zeigt sich die Wall Street zur Mittagszeit am Dienstag in New York. Für Bewegung bei Einzelwerten sorgt die auf Hochtouren laufende Berichtssaison, während sich bei den Indizes wenig tut. Der Index des Verbrauchervertrauens im Oktober ist etwas schwächer als erwartet ausgefallen und auch wieder Erwarten gegenüber September gesunken. Am Markt spielt das allerdings kaum eine Rolle, zumal fest davon ausgegangen wird, dass die US-Notenbank am Mittwoch zur Stützung der Konjunktur ein weiteres Mal die Zinsen senken wird. Es wäre die dritte Senkung im laufenden Jahr. Für etwas Enttäuschung sorgen die am Montag nachbörslich veröffentlichen Quartalszahlen der Google-Mutter Alphabet. Das Unternehmen hat von kräftig wachsenden Online-Werbeeinnahmen berichtet, jedoch auch von steigenden Kosten. Beim Gewinn schnitt Alphabet schlechter ab als erwartet, beim Umsatz besser. Die Aktie verliert 2,0 Prozent. Grubhub stürzen um über 40 Prozent ab. Der Online-Bestell- und Lieferservice hat seinen Gewinn- und Umsatzausblick gesenkt und will mittels erhöhter Marketingausgaben neue Kunden gewinnen. General Motors hat wegen der Belastungen aus dem 40-tägigen Streik im dritten Quartal zwar weniger verdient, Analysten hatten aber einen noch deutlicheren Gewinnrückgang befürchtet. Der Kurs steigt um 5 Prozent. Gute Quartalszahlen gibt es aus dem Pharmasektor, sowohl Pfizer als auch Merck & Co haben den Markt überzeugen können. Beide Aktien legen deutlicher zu.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

18:00 FR/L'Oreal SA, Umsatz 3Q

21:05 US/Mondelez International Inc, Ergebnis 3Q

21:20 US/Advanced Micro Devices Inc, Ergebnis 3Q

22:00 DE/Morphosys AG, Ergebnis 3Q

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR ++++++

- US 21:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API)

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Die Berichtssaison der Unternehmen hat die Aktienmärkte weiter im Griff. Bei stark uneinheitlichen Einzelwerten beendeten DAX und Euro-Stoxx-50 den Dienstag wenig verändert. Den nächsten größeren Impuls aus dem Makro-Umfeld dürfte erst die geldpolitische Entscheidung der US-Notenbank am Mittwoch setzen. Erwartet wird, dass die Fed den Leitzins um weitere 25 Basispunkte senkt. Der Index der Telekom-Aktien fiel um 1,7 Prozent. Orange verloren 2,6 Prozent, nachdem der Konzern die Wachstumserwartungen im dritten Quartal nicht erfüllt hat. Die Aktien von Telefonica fielen im Sog um 2,7 Prozent. Deutsche Telekom verloren 1,5 Prozent, auch weil die Tochter T-Mobile US die Umsatzerwartungen nicht erfüllte. Auf der Verliererseite wiederum stand auch der Index der Öl- und Gaswerte mit einem Minus von 0,9 Prozent. Gedrückt wurde er vor allem von BP. Diese reagierten mit Abgaben von 3,8 Prozent auf die Veröffentlichung der Drittquartalszahlen. Auf der positiven Seite stachen die Bau-Aktien heraus, deren europäischer Branchenindex um 0,8 Prozent stieg. Saint Gobain und Lafargeholcim zogen um jeweils knapp 2 Prozent an, Heidelbergcement um 1,1 Prozent. Händler verwiesen auf Spekulationen um staatliche Infrastrukturprogramme zum Stützen der weltweit schwachen Konjunktur. Im DAX führten die Aktien von Fresenius und Fresenius Medical Care (FMC) mit Aufschlägen von jeweils 4,6 Prozent die Gewinnerliste an. Bei FMC ist die befürchtete Gewinnwarnung ausgeblieben. Auch die Quartalszahlen des Mutterkonzerns Fresenius stießen im Handel auf ein positives Echo.

+++++ DEVISEN +++++

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 7.59 Uhr Mo, 17:06 Uhr % YTD EUR/USD 1,1110 +0,11% 1,1091 1,1094 -3,1% EUR/JPY 121,00 +0,06% 120,86 120,90 -3,8% EUR/CHF 1,1046 +0,06% 1,1034 1,1049 -1,9% EUR/GBP 0,8631 -0,01% 0,8626 0,8625 -4,1% USD/JPY 108,92 -0,05% 108,98 108,99 -0,7% GBP/USD 1,2871 +0,12% 1,2857 1,2860 +0,8% USD/CNH (Offshore) 7,0655 -0,00% 7,0540 7,0625 +2,9% Bitcoin BTC/USD 9.346,76 -1,17% 9.431,51 9.368,51 +151,3%

Der Dollar schwächelt im Vorfeld der erwarteten Zinssenkung, abzulesen am erneut leicht nachgebenden Dollarindex. Nachdem die oppositionelle Labour-Partei ihren Widerstand gegen Neuwahlen in Großbritannien aufgegeben hat, legt das britische Pfund deutlich zu. Aktuell notiert das Pfund bei 1,2871 Dollar nach einem Tagestief bei 1,2806 Dollar.

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

An den Börsen in Ostasien ist am Dienstag keine einheitliche Tendenz auszumachen gewesen. Zwar stützte in vielen Fällen erneut die Hoffnung auf eine Einigung im US-chinesischen Handelsstreit die Kurse, zumal die Verhandlungen nach Aussage von US-Präsident Donald Trump schneller als erwartet vorankommen, doch trat die Bilanzsaison stärker in den Vordergrund. Unter den jüngsten Quartalsausweisen von Unternehmen der Region gab es sowohl positive wie auch negative Überraschungen. Nicht zuletzt veranlasste auch die bevorstehende US-Notenbanksitzung die Anleger zur Zurückhaltung. Die chinesischen Börsen in Schanghai und Hongkong gaben leicht nach, obwohl die USA erwägen, weitere chinesische Waren von den geltenden Strafzöllen auszunehmen. Belastend habe an den chinesischen Börsen die Warnung der Regierungschefin von Hongkong, Carrie Lam, gewirkt, dass die andauernden Proteste die Sonderverwaltungszone in eine Rezession stürzen könnten, hieß es aus dem Handel. Negativ wurden Geschäftszahlen und Ausblick von Canon gewertet. Die Aktie verlor 0,8 Prozent.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR +++++

Dt. Börse weiter auf Suche nach M&A-Kandidaten - Aktienrückkäufe aber möglich

Die Deutsche Börse ist weiter auf der Suche nach geeigneten Übernahmekandidaten. Das erklärte Deutsche-Börse-Chef Theodor Weimer im Rahmen der Telefonkonferenz mit Analysten. Ergänzende Unternehmenskäufe zur Ankurbelung des organischen Wachstums blieben weiterhin Teil der Unternehmensstrategie.

Porsche beteiligt sich an israelischem Softwarespezialisten

Porsche untermauert die Zusammenarbeit mit der Technologiefirma Tactile Mobility mit einer Minderheitsbeteiligung. An der Finanzierungsrunde des israelischen Start-ups beteiligten sich auch Union Tech Ventures und bestehende Investoren, wie der Sportwagenhersteller mitteilte. Angaben zur Höhe der Beteiligung oder zum Preis machte Porsche nicht.

Home24 stellt Vorstand neu auf - Appelhoff wird CEO

Stühlerücken im Vorstand des Online-Versandhändlers Home24: Marc Appelhoff verlängert seinen Vertrag vorzeitig um drei Jahre bis Ende 2022 und wird mit Wirkung zum 1. Januar kommenden Jahres zum Vorstandsvorsitzenden ernannt, wie das Unternehmen mitteilte.

Indigo bestellt bei Airbus 300 Flugzeuge aus A320neo-Familie

Die indische Billigfluggesellschaft Indigo hat bei Airbus 300 Maschinen aus der A320neo-Familie fest bestellt. Der Auftrag umfasst sowohl A320neo und A321neo als auch A321XLR, wie Airbus mitteilte. Damit erhöht sich die Gesamtzahl der Flugzeugbestellungen für die A320neo-Familie von Indigo auf 730.

Aramco will Börsengang am 3. November einleiten - Kreise

Der saudi-arabische Ölkonzern Aramco steht mit seinem lange hinausgezögerten Börsengang nun offenbar in den Startlöchern: Die Saudi Arabian Oil Co., wie Aramco offiziell heißt, werde am kommenden Wochenende den IPO-Prozess einleiten und wolle Anfang Dezember den Handel an der saudischen Börse aufnehmen, sagten mit der Notierung vertraute Personen.

Campari mit Gewinnsteigerung durch margenstarkes Aperitif-Geschäft

Davide Campari-Milano hat im dritten Quartal seinen Nettoumsatz und das Vorsteuerergebnis vor allem durch das margenstarke Aperitif-Geschäft gesteigert. Das Ergebnis vor Steuern verbesserte sich um gut 10 Prozent auf 91,5 Millionen Euro gegenüber 83,4 Millionen im Vorjahreszeitraum. Der Nettoumsatz erhöhte sich dagegen nur um 7,9 Prozent auf 455,6 Millionen Euro.

Conocophillips verdient dank Veräußerungesgewinn deutlich mehr

