Original-Research: Ringmetall AG - von Montega AG Einstufung von Montega AG zu Ringmetall AG Unternehmen: Ringmetall AG ISIN: DE0006001902 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 29.10.2019 Kursziel: 3,30 Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Patrick Speck Preview: Solide Entwicklung in Q3 dürfte Erreichbarkeit des Ergebnisziels am oberen Ende untermauern Ringmetall wird am 07. November seine Q3-Zahlen vorlegen. Wenngleich sich das Marktumfeld weiterhin volatil zeigen dürfte, rechnen wir angesichts der bereits sehr schwachen Vorjahresbasis ergebnisseitig mit einer signifikanten Verbesserung. Wachstum durch anorganische Beiträge erwartet: In Bezug auf die Topline gehen wir von einem Wachstum von knapp 7% auf rund 30,0 Mio. Euro aus (Q3 2018: 28,1 Mio. Euro), wobei der Zuwachs wiederum allein aus den Umsatzbeiträgen der Nittel Halle (seit 01.01. konsolidiert) sowie Tesseraux (seit 01.07. konsolidiert) resultieren dürfte. Organisch rechnen wir vor dem Hintergrund der zuletzt deutlich volatileren Nachfrage der chemischen Industrie mit um knapp 7% niedrigeren Erlösen. Ein Teil des organischen Umsatzrückgangs dürfte jedoch auch auf den signifikanten aber margenneutralen Rückgang der Stahlpreise gegenüber Q3 2018 zurückzuführen sein (Stahlpreis NYMEX zum 01.07.: 585 USD pro Tonne vs. Vj. 750 USD pro Tonne). Wegfall von Sonderkosten dürfte Marge stützen: Im Vorjahresquartal fielen bei Ringmetall aufgrund von Sonderkosten für die IFRS-Umstellung, den Börsensegmentwechsel sowie eine Standortverlagerung außerordentliche Ergebnisbelastungen i.H.v. insgesamt ca. 0,3 Mio. Euro an. Gepaart mit Schwierigkeiten im Türkei-Geschäft und deutlich gestiegenen Transportkosten durch den kurzfristigen Ölpreisanstieg brach das EBITDA um rund ein Viertel auf 1,9 Mio. Euro ein. Ausgehend von dieser schwachen Vorjahresbasis rechnen wir für das abgelaufene Quartal mit einer Erholung des operativen Ergebnisses auf rund 2,5 Mio. Euro (MONe: EBITDA-Marge +150 BP). Neben dem Wegfall der Sonderkosten sollten eine Stabilisierung der Nachfrage im Spannring-Geschäft, eine gute Entwicklung der Tochtergesellschaften im Inliner-Bereich sowie die vollzogenen Standortoptimierungen zu einer Margenverbesserung führen. Zudem dürfte sich ein positiver IFRS 16 Effekt (MONe: +0,3 Mio. Euro) zeigen. Jahresziele erscheinen gut erreichbar, Ergebnisziel sogar am oberen Ende: Auf Basis der von uns skizzierten Q3-Performance und einer erwarteten stabilen Entwicklung in Q4 sehen wir die Jahresziele (Umsatz 115 bis 125 Mio. Euro; EBITDA 8,5 bis 11,0 Mio. Euro) als gut erreichbar an. Mit Blick auf das EBITDA sollte der erwartete Zieleinlauf am oberen Ende der Bandbreite (MONe: 10,5 Mio. Euro; Konsens: 10,3 Mio. Euro) untermauert werden. Fazit: Trotz des weiterhin herausfordernden Umfelds sowie der geringen Visibilität für die weitere Marktentwicklung sehen wir den kurzfristig erwarteten Newsflow als positiven Trigger für die Aktie an. Wir halten unsere Prognosen aufrecht und stufen die Aktie nach dem erneuten Kursrücksetzer mit einem unveränderten Kursziel von 3,30 Euro wieder auf ??zKaufen" hoch. Das Downside-Risiko halten wir nicht zuletzt aufgrund der umfangreichen Directors' Dealings für begrenzt, die allein im September ein Volumen von knapp 0,6 Mio. Euro hatten (?-Kurs 2,72 Euro) und zeitnah wieder erfolgen könnten. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/19265.pdf Kontakt für Rückfragen Montega AG - Equity Research Tel.: +49 (0)40 41111 37-80 Web: www.montega.de E-Mail: research@montega.de =------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

(END) Dow Jones Newswires

October 29, 2019 13:21 ET (17:21 GMT)