Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire) - Der Smart City Expo World Congress (SCEWC), die führende internationale Veranstaltung für Städte und intelligente Stadtlösungen, die von der Fira de Barcelona organisiert wird, gab heute die Finalisten der World Smart City Awards (WSCA) 2019 bekannt. Insgesamt 28 Städte und Projekte wurden in den sieben Kategorien der Awards als Finalisten ausgewählt. Die Gewinner werden am 20. November im Rahmen einer Preisverleihung auf dem Smart City Expo World Congress bekannt gegeben.Der WSCA 2019 ist eine der bisher größten Ausgaben und verzeichnete über 450 Beiträge aus 59 verschiedenen Ländern in sieben Kategorien: City Award, Innovative Idee, Digitale Transformation, Urbane Umwelt, Mobilität, Governance und Finanzen sowie Inclusive & Sharing Cities. Seit 2011 werden mit diesen Preisen wegweisende Projekte, Ideen und Strategien gewürdigt, die weltweit nachhaltige Städte fördern.Die Finalisten für den City Award sind Bristol (Großbritannien) für seine Initiative Connecting Bristol; Curitiba (Brasilien) für das Programm Case Vale do Pinhão Innovation Ecosystem; Montevideo (Uruguay) für sein Projekt Montevideo Smart City mit Eigenkapital, Inklusion und Umweltverträglichkeit; Seoul (Republik Korea) für die Initiative Data Driven Smart City; Stockholm (Schweden) für das Projekt GrowSmarter: Städte für ein intelligentes, nachhaltiges Europa und Teheran (Iran) für das Programm Smart Teheran.Die Finalisten der übrigen Kategorien sind wie folgt:Digitale Transformation- Der FC Barcelona - Barcelona (Spanien)- Die Volksregierung von Yingtan - Yingtan (China)- Korea Land & Housing Corporation - Jinju-si (Korea, Republik Korea) Mobilität- Taipei Smart City Projektmanagement Büro - Taipei City (Taiwan)- Staatliche Kabeltransportfirma Mi Teleférico - La Paz (Bolivien)- Axilion Smart Mobility - Tel Aviv (Israel) Urbane Umgebung- Qucit - Bégles (Frankreich)- PlataformaVerde - Sao Paulo (Brasilien)- Hexagon - Madison (USA) Inclusive & Sharing Cities- Die Regierung von Buenos Aires - Buenos Aires (Argentinien)- Das Rathaus von Belo Horizonte - Belo Horizonte (Brasilien)- SocialBoost- Kiew (Ukraine) Governance & Finanzen- Die Stadt Los Angeles - Information Technology Agency - Los Angeles(USA)- Boost.ai - Sandnes (Norwegen)- Huzhou Municipal Big Data Development Administration - Huzhou(China) Innovative Idee- Soros Stiftung Kirgisistan - Bischkek (Kirgisistan)- Meraki Design Studio - Valdodara (Indien)- DHL - Bonn (Deutschland)- Straßen- und Verkehrsbehörde, Dubai - VAE- Makati City - Makati (Indonesien)- Südafrika State Information Technology Agency SOC LTD - Pretoria(Südafrika)- FCC Environment - Barcelona (Spanien) Besuchen Sie die World Smart City Awards-Seite (http://www.smartcityexpo.com/en/awards-2019) für detaillierte Informationen zu allen 28 Kandidaten.